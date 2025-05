MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Manfredonia Calcio chiama a raccolta la città. Questa sera, alle ore 23:00, lo Stadio Miramare aprirà ufficialmente i cancelli per accogliere squadra, staff tecnico e tutti i tifosi biancocelesti, pronti a festeggiare insieme la permanenza in Serie D.

Un traguardo sudato, che il club vuole celebrare come un patrimonio condiviso: «Questa salvezza è di tutti — si legge nella nota diffusa dall’ufficio comunicazione — di chi ha lottato in campo, di chi ha sperato sugli spalti, di chi non ha mai smesso di credere. È la vittoria di un’intera città».

L’invito è chiaro: tutti al Miramare per vivere un momento di orgoglio e appartenenza, sotto il segno del biancoceleste. “Uniti. Sempre. Forza Manfredonia!” chiude il comunicato.