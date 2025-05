Medici-spremuti fino a 500 ore al mese: il caso Cerignola svela il malessere profondo della sanità

Cerignola (Foggia) — Le immagini del medico sorpreso a dormire durante il turno di notte nel Pronto Soccorso dell’ospedale Tatarella hanno fatto il giro del Paese, scatenando indignazione e polemiche.

Ma dietro il volto del dottor Francesco Paolo Palma, immortalato mentre cede alla stanchezza su una poltrona con pazienti in attesa, si intravede il volto stanco — e spesso invisibile — di un sistema sanitario nazionale che sta scricchiolando sotto il peso di anni di tagli, turni massacranti e carenza cronica di personale.

L’episodio, avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, è stato ripreso da un paziente in barella.

Quelle immagini, sconvolgenti per l’opinione pubblica, sono diventate il simbolo di un problema ben più grande: medici e operatori sanitari costretti a coprire fino a 500 ore di lavoro al mese, accumulando turni su turni per garantire servizi minimi — e per integrare stipendi che, altrimenti, non bastano.

Tutto questo, a discapito della lucidità e della sicurezza dei pazienti.

Un sistema in crisi strutturale

La sospensione del medico da parte della ASL di Foggia è arrivata tempestivamente, ma le domande restano: quanto può reggere un sistema in cui i professionisti sono spremuti fino allo sfinimento?

Già messo in ginocchio dalla pandemia e da anni di tagli, il Servizio Sanitario Nazionale si trova ora a fronteggiare l’esodo di medici e infermieri, chiamati a coprire turni massacranti in condizioni sempre più precarie.

Secondo i sindacati, il caso di Cerignola è solo la punta dell’iceberg.

Turni doppi o tripli, assenza di riposi adeguati e carichi di lavoro insostenibili sono la norma in molti ospedali italiani, soprattutto nelle aree periferiche.

La sicurezza del paziente, in questo quadro, diventa l’anello debole.

Le reazioni: “Serve un cambio di rotta”

Il caso ha acceso il dibattito. Politici, associazioni e cittadini chiedono a gran voce una revisione profonda del sistema: più assunzioni, una gestione diversa delle emergenze, condizioni di lavoro che rispettino i diritti e la salute degli operatori sanitari.

«Non bastano provvedimenti punitivi verso i singoli — ammoniscono i rappresentanti sindacali — serve una riforma strutturale che riparta dalle fondamenta».

La sfida ora è duplice: da un lato, ricostruire la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica; dall’altro, garantire che chi lavora in prima linea abbia risorse, personale e condizioni degne.

Le immagini del medico addormentato non sono solo uno scandalo: sono un grido d’allarme di un sistema vicino al collasso.

Se l’Italia vuole salvare il proprio servizio sanitario, questa potrebbe essere l’occasione per aprire un confronto serio e, finalmente, cambiare rotta.

Lo riporta assocarenews.it