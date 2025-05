ROMA – La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Lucia De Nittis, titolare del Lido Azzurro di Vieste, condannata dal Tribunale di Foggia alla pena di 300 euro di ammenda per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la parte della sentenza che subordinava la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione del provvedimento a cura dell’imputata. Inammissibili, invece, le restanti doglianze difensive.

La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di Finanza del 15 agosto 2021, quando fu accertata l’occupazione arbitraria di oltre 2.000 metri quadrati di arenile, all’interno dei quali erano stati collocati due moduli abitativi in legno, una roulotte, un deposito prefabbricato, un’area parcheggio coperta, oltre a 120 ombrelloni e 240 sedie a sdraio. La concessione suppletiva richiesta da De Nittis fu rilasciata dal Comune solo il giorno seguente all’intervento della Guardia di Finanza.

Nel ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa, affidata all’avvocato Antonio Laprocina, ha articolato tre motivi: l’assenza dell’elemento soggettivo doloso, l’erroneo rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e l’illegittimità della condizione imposta per ottenere la sospensione condizionale della pena, consistente nella pubblicazione della sentenza a spese dell’imputata.

Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ritenuto non sussistente alcuna buona fede da parte della ricorrente, evidenziando come la richiesta di concessione suppletiva fosse successiva alla condotta illecita e al sequestro dell’area, rendendola inidonea a sanare retroattivamente l’illecito o a escludere la consapevolezza della sua illiceità.

Anche il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha sottolineato come la condotta contestata non possa ritenersi di particolare tenuità, trattandosi di un’attività sistematica e organizzata nell’ambito di un’impresa commerciale, che ha comportato l’occupazione di un’area demaniale estesa e la lesione concreta dell’interesse pubblico tutelato.

Diversa la valutazione in merito al terzo motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto illegittima la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza, chiarendo che tale misura non è prevista né come pena accessoria per il reato in oggetto, né può essere disposta in assenza di una costituzione di parte civile. Tale onere è stato pertanto annullato, non potendo essere imposto in via automatica e al di fuori dei presupposti di legge.

La sentenza è stata annullata senza rinvio esclusivamente nella parte in cui disponeva la pubblicazione a cura dell’imputata come condizione per beneficiare della sospensione condizionale della pena. Per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.