Salento, infermiera del 118 stroncata da un malore improvviso: Michela Gerardi muore a 37 anni

Carmiano (Lecce) — Tragedia a Magliano, frazione di Carmiano, nel cuore del Salento. Michela Gerardi, 37 anni, infermiera del 118 di Lecce, è stata trovata morta nella sua abitazione, colta da un malore improvviso mentre si preparava per il turno in ambulanza.

La giovane operatrice sanitaria è stata rinvenuta priva di vita in bagno dai soccorritori, dopo l’allarme lanciato dalla madre.

Secondo una prima ricostruzione, Michela si era chiusa in bagno attorno alle 10 del mattino.

Poco dopo, un tonfo e il silenzio hanno insospettito la madre, che, impossibilitata a intervenire da sola, ha chiesto aiuto.

I primi a intervenire sono stati alcuni vicini di casa, che hanno tentato invano di forzare la porta bloccata dall’interno.

Solo l’arrivo dei soccorritori, che sono riusciti a entrare da una finestra, ha permesso di fare la tragica scoperta: la giovane infermiera era già priva di vita.

Nonostante i tentativi dei colleghi del 118 e l’intervento dei vigili del fuoco, ogni soccorso si è rivelato inutile. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto fulminante che non ha lasciato scampo alla 37enne.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Intanto, la comunità sanitaria è sotto choc.

Colleghi e amici si sono stretti intorno alla famiglia, ricordando Michela non solo per la professionalità, ma anche per la sua umanità e dedizione al lavoro.

Parole di cordoglio sono arrivate dal primario del 118 Lecce, Fabiola Giannoccaro, e dal presidente dell’Ordine degli infermieri di Lecce, Marcello Antonazzo, che hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia della giovane infermiera scomparsa troppo presto.

