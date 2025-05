ansa. “Non credo che il Sud debba essere piagnucoloso, il Sud deve sempre e comunque essere a testa alta perchè senza i lavoratori del Sud non ci sarebbero state le grandi industrie del nord e il nord d’Italia non sarebbe stato protagonista della crescita economica, quindi a ragion veduta se il nord cresce lo deve al Sud.

Ma noi vogliamo che il Sud continui a giocare la sua parte, a essere protagonista”.

“Avrei voluto – ha aggiunto – essere lì con voi per discutere dei grandi problemi che dobbiamo affrontare per far crescere ancora di più il Mezzogiorno d’Italia per trasformare città come Taranto in grandi protagoniste ma oggi si sposa mia figlia e ho voluto privilegiare la mia famiglia e accompagnarla all’altare.

Spero possa essere una giornata di gioria per tutta Forza Italia del Sud”.

Tajani ha ricordato che “si vota anche a Taranto e stiamo preparando le elezioni regionali. A Taranto credo che il nostro candidato Luca Lazzaro possa essere il miglior futuro sindaco di questa meravigliosa città. Sono in corso in tutta Italia i congressi comunali. Grazie all’impegno di tutti sono convinto che riusciremo a ottenere straordinari risultati. E’ quello che ci aveva chiesto Silvio Berlusconi quando ci ha lasciati. Credo che sia soddisfatto del lavoro che si sta facendo. Conto di venire presto in Puglia e combattere nuove esaltanti battaglie politiche”.

