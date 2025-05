Taranto, è morto Giancarlo Cito: ex sindaco ed ex deputato, aveva 79 anni

Taranto — Si è spento all’età di 79 anni Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex deputato, figura centrale della politica tarantina degli anni ’90.

Leader della Lega d’Azione Meridionale e fondatore dell’emittente locale Antenna Taranto 6, da cui lanciò la propria ascesa politica, Cito guidò la città dal dicembre 1993 al febbraio 1996 e sedette in Parlamento dal 1996 al 2001.

Alla fine degli anni Novanta fu anche presidente onorario del Taranto Calcio, confermando il suo ruolo di riferimento nella vita pubblica cittadina.

Da tempo si era ritirato dalla scena politica, mentre il figlio Mario è oggi candidato sindaco alle prossime amministrative di Taranto.

Alle elezioni comunali del 1993, Giancarlo Cito conquistò il 32% dei voti al primo turno, imponendosi poi al ballottaggio con il 53% contro Gaetano Minervini.

Tre anni dopo, alle politiche del 1996, entrò alla Camera con il 45,9% dei consensi nella sua circoscrizione, pari a 33.960 voti.

La sua carriera politica fu però segnata da vicende giudiziarie.

Nel dicembre 1997 fu condannato in primo grado a 4 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, accusa poi confermata in Cassazione nel 2002.

Assolto dall’accusa di concorso in omicidio, Cito scontò la pena tra carcere e semilibertà, subendo successivamente altre condanne e ottenendo l’affidamento ai servizi sociali.