Aerospazio, patrimonio enogastronomico, investimenti. Ma anche musica, arte e cultura.

La Regione Puglia si presenta a Expo 2025 Osaka all’interno del Padiglione Italia, dove sarà protagonista fino al 17 maggio con eventi, talk e presentazioni.

La settimana si apre con l’inaugurazione della mostra tematica ‘Puglia, making a splash in the new space economy’ con un’esposizione di prodotti e prototipi realizzati da Pmi e start-up innovative pugliesi, selezionati con la collaborazione del Distretto tecnologico aerospaziale (Dta).

La Regione partecipa infatti alla settimana tematica ‘Futuro della comunità e della mobilità’ dell’Expo con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sull’impatto della mobilità futura, valorizzare le eccellenze tecnologiche regionali e presentare opportunità di investimento nella filiera aerospaziale pugliese.

Quella di Expo 2025 Osaka è un’occasione “che permette all’Italia di presentarsi come sistema Paese, ma nello stesso tempo di raccontare i territori con le loro identità e le loro specificità” dichiara l’assessore della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

Per l’assessore quest’occasione permetterà di “valorizzare le eccellenze tecnologiche del settore e presentare le opportunità di collaborazione e di investimento sul territorio regionale all’interno dell’ampia e articolata filiera dell’aerospazio”.

Un settore strategico per l’economia regionale, come testimoniano i numeri riportati da Delli Noci: “Il giro d’affari del comparto aerospaziale pugliese vale oltre 1,5 miliardi di euro, l’export ha toccato circa 326 milioni nel 2024, sono 7.500 i dipendenti e 500 i ricercatori attivi nel settore aerospaziale in Puglia”.

Ad accogliere la delegazione pugliese Elena Sgarbi, Commissario aggiunto per l’Italia a Expo 2025 Osaka. Quella presentata dal Padiglione Italia è un’immagine di un Paese “molto più articolata di quello che normalmente è conosciuto all’estero, dove arte e cultura sono noti in ogni dove, ma dove non sempre vi è la consapevolezza della ricchezza tecnologica e innovativa in settori all’avanguardia nei quali l’Italia ricopre un ruolo preminente”. Come, appunto, la filiera dell’aerospazio pugliese.

“Senza conoscenza della propria storia, della propria identità, della propria memoria non c’è presente, non c’è futuro” sottolinea Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della regione Puglia.

Il calendario pugliese è fitto di eventi che si focalizzano sulle opportunità di sviluppo e investimenti nella new space economy, realizzati in collaborazione con il DTA, Aeroporti di Puglia e Pugliasviluppo, con il coinvolgimento di partner istituzionali e giapponesi.

Ma anche con esempi di arte, innovazione digitale e musica popolare che si intrecciano nella partecipazione a Expo 2025 Osaka del Dipartimento Turismo e Cultura con l’Agenzia regionale Pugliapromozione che propongono attività con la Fondazione Pino Pascali e la Fondazione La Notte della Taranta.

L’esposizione, infatti, sarà impreziosita dalla exhibition copy dell’opera conservata presso la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto di Bari “9 metri quadrati di Pozzanghere” (1967) dell’artista pugliese Pino Pascali, un capolavoro che coniuga arte e innovazione, esemplificando la connessione tra creatività e tecnologia, una forma che rievoca una superficie terrena piena di acqua (le conche come culle contengono elementi vitali), ma anche una superficie lunare che esplora lo spazio.

Il pubblico di Osaka potrà fruire anche dell’installazione ambientale multimediale e interattiva dei ‘Cinque bachi da setola e un bozzolo ‘ (1968). Due opere iconiche nella produzione di Pino Pascali che grazie alla collaborazione con la Fondazione Pino Pascali si mostrano al mondo. In programma anche l’evento ‘Puglia: Unexpected Italy, 5 World Unesco Heritage Sites’.

Nello spazio ‘Nicchie espositive’ la Puglia mette inoltre in mostra una selezione di oggetti di design e prodotti dell’artigianato artistico tradizionale, celebrando i talenti selezionati mediante una call aperta a cura della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese. Attenzione speciale anche alle eccellenze agroalimentari e gastronomiche. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, in linea con il Programma triennale 2024-2026 per la promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e l’educazione alimentare e grazie alla collaborazione con Eataly, presenta i prodotti agroalimentari tradizionali e le Dop, Igp e Stg, offrendo agli ospiti l’opportunità di assaggiare menù degustazione dedicati, con la partecipazione dello Chef Peppe Zullo, ambasciatore della gastronomia pugliese e mediterranea nel mondo.

