Andria. Maxi operazione contro i furti d’auto: arrestati 25 cerignolani

TRANI – Una vasta operazione di Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato all’arresto di 25 persone ritenute parte di un’organizzazione criminale dedita ai furti, alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture. Il blitz, eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Andria con il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, della Questura di Foggia e del Commissariato di Cerignola, ha smantellato una filiera delinquenziale radicata nella sesta provincia pugliese.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura, arriva al termine di un’indagine durata mesi, che ha documentato l’attività incessante di un sodalizio criminale cerignolano specializzato nei reati predatori. I colpi, compiuti con modalità seriali e coordinate, venivano messi a segno da più “batterie” operative in grado di rubare fino a sette veicoli al giorno, spesso in pochi minuti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le auto venivano condotte in aree rurali della provincia BAT dove venivano immediatamente smontate da altri complici. I pezzi di ricambio, accuratamente suddivisi e imballati, venivano poi trasferiti a Cerignola e reimmessi sul mercato attraverso autodemolitori e autoparchi compiacenti. Le carcasse dei veicoli, per eliminare ogni traccia, venivano spesso incendiate, con gravi conseguenze anche sul piano ambientale.

Durante l’operazione, battezzata “Stolen II”, sono stati sequestrati interi box contenenti migliaia di componenti provenienti da veicoli rubati, pronti per essere rivenduti. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, giustificando l’emissione delle misure cautelari.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’operazione ha contribuito a un calo del 30% dei furti d’auto nella provincia di Barletta-Andria-Trani, confermando l’efficacia dell’azione repressiva delle forze dell’ordine.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: i provvedimenti adottati durante le indagini non sono definitivi e gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino al pronunciamento di una sentenza irrevocabile.