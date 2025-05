BARI – “Nuove ombre” sulle partecipate regionali pugliesi. Dopo i casi che hanno coinvolto Pugliapromozione e Aeroporti di Puglia, ora è l’Apulia Film Commission a finire nel mirino del gruppo regionale di Fratelli d’Italia. In una dichiarazione congiunta, il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina denunciano un presunto sistema consolidato di selezione “ad personam” del personale all’interno delle agenzie e fondazioni controllate dalla Regione.

“È ormai evidente – scrivono – che si sia consolidato un modus operandi preoccupante: prima si individua la persona da assumere, poi si costruisce il bando su misura, arrivando persino a preferire il diploma alla laurea per favorire il candidato designato. Abbiamo già sollevato dubbi su questo meccanismo in merito ai concorsi e alle stabilizzazioni in Pugliapromozione – per cui chiediamo al presidente della Commissione, Francesco Paolicelli, di calendarizzare al più presto un’audizione – e lo stesso schema sembra ripetersi negli Aeroporti di Puglia e, più recentemente, nella Apulia Film Commission”.

Ma la questione, secondo Fratelli d’Italia, si aggraverebbe ulteriormente alla luce di un caso segnalato da La Gazzetta del Mezzogiorno. “Sarebbe emerso – spiegano i consiglieri – che una componente della Commissione incaricata di valutare le richieste di finanziamento del Film Fund, e dipendente della Fondazione, avrebbe autoassegnato fondi europei a una società della quale risulterebbe socia. Se confermato, ci troveremmo di fronte a una situazione gravissima: assenza totale di controlli, violazione palese delle regole e una gestione opaca che vanificherebbe qualsiasi piano anticorruzione”.

Un quadro che, a detta del gruppo consiliare, appare ancora più sconcertante se si considera che alla guida della Fondazione c’è una figura autorevole come l’ex procuratore generale Annamaria Tosto, nominata dallo stesso presidente Michele Emiliano dopo i precedenti scandali che avevano investito l’AfC, portando allo scontro tra l’allora presidente Simonetta Dellomonaco e il direttore Antonio Parente.

“Per questo – conclude Fratelli d’Italia – chiediamo l’audizione urgente, in Commissione Cultura, della presidente Tosto, del direttore Parente e del responsabile anticorruzione della Fondazione, affinché si faccia piena luce su quanto accaduto e si ristabilisca un principio di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici”.