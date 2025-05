In Brasile non hanno più dubbi: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della Selecao a partire dal 26 maggio, subito dopo la fine della stagione con il Real Madrid. A riportarlo sono fonti autorevoli della stampa locale, tra cui O Globo, secondo cui la federazione brasiliana annuncerà ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano a breve, con un contratto fino al termine del Mondiale 2026.

Sarà la prima volta nella storia che la nazionale brasiliana verrà affidata a un allenatore straniero, un evento che segna una svolta storica per il calcio verdeoro. Le trattative sono state condotte da Diego Fernandes, imprenditore del settore finanziario, incaricato di rappresentare la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nelle negoziazioni.

Il contratto di Ancelotti prevede un ingaggio milionario, con un bonus di 5 milioni di euro in caso di vittoria ai Mondiali, e numerosi benefit, tra cui l’uso di un jet privato per i viaggi in Europa e l’alloggio a carico della federazione in un appartamento a Rio de Janeiro.

Dopo una stagione considerata deludente al Real Madrid, il tecnico emiliano è dunque pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina più prestigiosa del calcio mondiale. In Brasile lo attendono con grandi aspettative, certi che il suo arrivo possa riportare la Seleção al vertice del calcio internazionale.

Lo riporta Ansa.it.