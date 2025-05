Caso Liliana Resinovich, nuova perizia: “La vertebra era già fratturata. Denunciato il tecnico”

Nuovi sviluppi nel caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste nel 2022. Una perizia di parte commissionata dalla difesa del fratello, Sergio Resinovich, ribalta le dichiarazioni di un tecnico anatomopatologo e rilancia l’ipotesi dell’omicidio. Secondo quanto riferito dall’avvocato Nicodemo Gentile, una revisione delle immagini TAC effettuate l’8 gennaio 2022 avrebbe confermato che la frattura alla vertebra T2 era già presente al momento dell’esame, smentendo così chi aveva attribuito il danno a un errore in fase di autopsia.

La consulenza, supervisionata dai professori Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, mette in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal tecnico, che si era autoaccusato della frattura. “Un bluff”, ha dichiarato il legale, annunciando che Sergio Resinovich ha sporto denuncia per falso contro il professionista.

“Un fantoccio pericoloso”, così il fratello della vittima ha definito il tecnico, annunciando un’azione formale anche nei confronti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per chiederne la rimozione. La famiglia continua a sostenere con forza l’ipotesi di una morte violenta: “Liliana è stata picchiata e poi uccisa”, ribadisce Sergio Resinovich.

La svolta arriva anche dalla consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, depositata nel marzo 2025, secondo cui Liliana Resinovich sarebbe morta per “soffocamento esterno”, causato con ogni probabilità da una compressione al collo, escludendo categoricamente l’ipotesi del suicidio.

Sebbene la frattura alla vertebra T2 non sia indicata come causa diretta del decesso, rimane al centro del dibattito tra accusa e difesa. Per la famiglia, potrebbe essere un ulteriore indizio di aggressione. Per la difesa del marito, invece, si tratterebbe di un danno accidentale, forse avvenuto durante le manovre di recupero del corpo o nel corso dell’autopsia.

La consulenza Cattaneo evidenzia però una serie di segni sul corpo compatibili con violenza fisica, tra cui lesioni al labbro, al capo, alla palpebra destra, al muscolo temporale sinistro, emorragie petecchiali e una infiltrazione emorragica alla lingua, elementi che rafforzano l’ipotesi di una morte per mano altrui.

Il caso resta aperto, ma con elementi sempre più orientati verso una ricostruzione omicidiaria. La famiglia, intanto, continua a chiedere verità e giustizia per Liliana.

Lo riporta TGCOM24.it.