“Con gli Occhi Aperti”: il festival delle scuole torna e diventa itinerante

Dopo anni di attesa, torna in Capitanata il festival di teatro “Con gli Occhi Aperti”, giunto alla sua diciassettesima edizione e per la prima volta progetto condiviso dell’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. Nato nel 2005 su iniziativa della compagnia Bottega degli Apocrifi, il festival si evolve in un percorso itinerante che coinvolge attivamente scuole, amministrazioni e comunità locali.

Dal 12 maggio al 13 giugno 2025, “Con gli Occhi Aperti” metterà al centro studenti, insegnanti e cittadini, con spettacoli, laboratori, incontri e produzioni originali. Il progetto ha l’ambizione di trasformare il teatro in strumento di educazione, partecipazione e benessere collettivo, in linea con le politiche culturali e sociali regionali e nazionali sul welfare culturale.

Un programma ricchissimo tra scuola, scena e territorio

Al cuore del festival vi sono percorsi teatrali e musicali attivati nelle scuole, coinvolgendo oltre 150 studenti nei laboratori e più di 1200 spettatori attesi. Otto gli istituti scolastici partecipanti, distribuiti nei comuni dell’Ambito, da Manfredonia a Monte Sant’Angelo.

Il cartellone comprende:

Tre saggi finali delle scuole : “A me non cambia niente (ma poi magari cambio idea)”, “Chi sei tu chi sono io”, “Come se non ci fossimo”

: “A me non cambia niente (ma poi magari cambio idea)”, “Chi sei tu chi sono io”, “Come se non ci fossimo” Due spettacoli di compagnie nazionali : “Alberi Maestri Kids” (Campsirago Residenza) e “La battaglia dei cuscini” (Compagnia Melarancio)

: “Alberi Maestri Kids” (Campsirago Residenza) e “La battaglia dei cuscini” (Compagnia Melarancio) Cinque produzioni della Bottega degli Apocrifi, tra cui l’anteprima in inglese di “Schiaccianoci Swing”, il debutto di “C’era una volta l’Africa”, la grande produzione collettiva “Uccelli”, “Racconto personale” e il concerto-spettacolo “Il Canto dei Cigni”, con la ICO “Suoni del Sud” e il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia

Laboratori e formazione per le comunità

Tre i laboratori aperti a tutti:

“Uccelli” (Manfredonia)

“Prove di volo”, laboratorio in piazza a Mattinata (4 giugno)

“Ironia della sorte”, laboratorio di scrittura con saggio finale (12 giugno)

Previsti anche momenti formativi e incontri pubblici, come il convegno del 9 giugno “Teatro e scuola: per un piano strategico del benessere”, l’assemblea itinerante “Futuro Presente” (21 maggio) e un corso per docenti con la Casa dello Spettatore di Roma (ottobre–dicembre).

Focus speciale su legalità e memoria

Il festival ospiterà anche un momento dedicato alla memoria e alla giustizia sociale. Il 29 maggio al Teatro “Lucio Dalla” verrà proiettato il documentario “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello, sulla figura di Francesco Marcone, dirigente dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso dalla mafia. Presente alla proiezione Daniela Marcone, referente nazionale di “Libera”.

Un progetto culturale che unisce teatro, educazione e territorio

“Con gli Occhi Aperti è più di un festival: è un patto culturale tra scuola, comunità e arte”, spiegano le assessore dei quattro comuni coinvolti. “Abbiamo scelto di costruire benessere attraverso la bellezza condivisa del teatro”. Una visione condivisa anche da Franco Di Palma, dirigente scolastico capofila, che definisce il progetto “luogo di responsabilità, emozione e crescita”.

Per Stefania Marrone e Cosimo Severo della Bottega degli Apocrifi, il festival è un’esperienza che abbraccia la città e le nuove generazioni, un confine “incerto e fecondo tra teatro e vita”.

“Con gli Occhi Aperti” è, oggi più che mai, un laboratorio diffuso di cittadinanza culturale, costruito dal basso per guardare con fiducia al futuro.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.