Forza Italia Trinitapoli: “Inizia una nuova era, senza compromessi"

Con un comunicato deciso, la segreteria cittadina di Forza Italia a Trinitapoli annuncia l’avvio di una nuova fase politica, fondata su trasparenza, autonomia e distacco netto dall’amministrazione Di Feo, in linea con le indicazioni dei vertici regionali e nazionali.

“Se bastava così poco per risvegliare certi animi dormienti, ci saremmo mossi prima”, scrive la segreteria, riferendosi alla veemente reazione di alcuni esponenti locali dopo la nomina del nuovo segretario. Una reazione che, secondo il comunicato, non è stata accompagnata da alcuna partecipazione al congresso o alla formazione della segreteria stessa.

Il riferimento è diretto al vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e ai consiglieri Gioacchino Cicinato e Carmela Clemente, che hanno preso le distanze dalla nuova linea del partito, confermando – secondo il direttivo – un atteggiamento già evidente nella loro assenza dagli ultimi appuntamenti ufficiali del partito.

La segreteria ribadisce la disponibilità al dialogo con chiunque voglia condividere la linea politica tracciata, ma senza deroghe: “Non arretriamo di un passo dai nostri principi”, si legge nella nota.

Al centro dell’agenda politica, il rilancio di Trinitapoli: “Serve una vera rivincita sociale e politica, anche in vista delle prossime regionali, occasione per cambiare rotta dopo vent’anni di centrosinistra”.

Particolarmente duro il passaggio dedicato a Giuseppe Frappampina, capogruppo di Forza Italia al Municipio 3 di Bari, reo – secondo la segreteria – di essersi intromesso in dinamiche esclusivamente locali. “Non ha i titoli per parlare, data la sua incoerenza politica”, scrive la nota, “e non faremo alcun passo indietro”.

Il segretario Musciolà ringrazia ironicamente Frappampina per i suggerimenti grammaticali, sottolineando che “per amministrare una città serve conoscere i bisogni della propria terra, non far parte dell’Accademia della Crusca”.

Infine, un chiaro messaggio alla base e agli alleati: Forza Italia Trinitapoli non intende più rispondere a polemiche sterili né scendere a compromessi, ma concentrarsi sui problemi concreti della città e lavorare per ricostruire l’unità del partito e la compattezza del centrodestra, nel segno della legalità e della trasparenza.