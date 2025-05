Gemellaggio Foggia – Goppingen, visita del sindaco Maier per rinsaldare il rapporto

Si è conclusa, con una cerimonia ufficiale presso Palazzo di Città, la visita istituzionale della delegazione della città tedesca di Göppingen, gemellata con Foggia dal 1971. La delegazione, guidata dal sindaco Alex Maier, ha trascorso tre giorni nel capoluogo dauno, consolidando i legami di amicizia e cooperazione che da oltre cinquant’anni uniscono le due comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la delegazione tedesca, gli assessori Domenico Di Molfetta e Davide Emanuele, i consiglieri comunali Antonello Di Paola, Francesco Salemme e Antonello Rizzi.

“Questi giorni – ha sottolineato la sindaca nel suo intervento – sono stati una testimonianza concreta di quanto sia vivo e sincero il legame che unisce Foggia e Göppingen. Il gemellaggio tra le nostre città non è soltanto un patto formale, ma un’esperienza umana e culturale che si rinnova ogni volta che ci incontriamo. In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono spesso segnate da tensioni e chiusure, è fondamentale ribadire l’importanza del dialogo, della cooperazione tra popoli e della costruzione di ponti. Il nostro è un esempio virtuoso di come l’amicizia tra comunità diverse possa generare scambi culturali, educativi e sociali di grande valore, specialmente per le nuove generazioni. Göppingen e Foggia condividono un percorso fatto di rispetto, solidarietà e visione europea: un’eredità che intendiamo custodire e rilanciare.”

Durante il soggiorno a Foggia, la delegazione ha potuto visitare alcuni dei principali luoghi storici e culturali della città e la borgata di Incoronata, accompagnata dalla guida turistica Franca Palese. Importante è stato il supporto delle interpreti Myrta De Meo e Angela Hallerback, che con grande professionalità hanno curato la traduzione durante gli incontri e le visite, facilitando la comunicazione tra le delegazioni e contribuendo alla buona riuscita dell’intera iniziativa.

Infine, la sindaca e il sindaco Alex Meyer hanno partecipato alla rievocazione storica tenutasi nella città di Manfredonia per celebrare il 769° anniversario della sua fondazione. I due primi cittadini sono stati ricevuti dal sindaco Domenico La Marca in un incontro all’insegna della valorizzazione della storia locale e della promozione dei legami territoriali.

La visita si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di entrambe le amministrazioni a promuovere future iniziative congiunte in ambito culturale, educativo e istituzionale, nel segno di una cooperazione solida e duratura tra le città di Foggia e Göppingen.