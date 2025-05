Manfredonia, degrado notturno attorno al Torrione Santa Maria: l'appello dei residenti per la tutela delle mura storiche

Manfredonia, 12 maggio 2025 — Le antiche mura di Manfredonia, simbolo della storia e dell’identità cittadina, stanno diventando teatro di degrado e inciviltà. In particolare, l’area attorno al Torrione Santa Maria, nei pressi di via delle Antiche Mura, via delle Cisterne e vicolo Delli Santi, è divenuta epicentro di assembramenti notturni, soprattutto durante i fine settimana.

I residenti denunciano una situazione insostenibile: consumo massiccio di alcolici da parte di giovanissimi, abbandono di bottiglie vuote, escrementi, urina, urla e schiamazzi che si protraggono fino a notte fonda.

“Non è più possibile vivere in queste condizioni,” afferma un residente di via delle Cisterne. “Ogni sabato sera, e spesso anche durante la settimana, siamo costretti a chiudere le finestre per cercare di attutire il rumore e l’odore nauseabondo. La mattina seguente, le strade sono un tappeto di vetri rotti e rifiuti.”

Le mura di Manfredonia, risalenti al periodo medievale, rappresentano un bene storico di inestimabile valore. La loro tutela non può prescindere dalla salvaguardia del decoro urbano e della vivibilità per i cittadini. I residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità competenti per restituire dignità e sicurezza al quartiere.

“Non vogliamo spegnere la vita notturna della città,” concludono i residenti, “ma è necessario trovare un equilibrio tra divertimento e rispetto delle regole. Le nostre mura meritano rispetto, e noi cittadini meritiamo di vivere in un ambiente sano e sicuro.”