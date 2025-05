Manfredonia: deliberata la decadenza della convenzione urbanistica con Edilgargano per il CA12

La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato nel corso della seduta del 2 maggio, tenutasi presso il Palazzo di Città, la risoluzione della convenzione urbanistica sottoscritta il 5 settembre 2011 con la cooperativa edilizia “Edilgargano” SCPA, relativa al Comparto CA12 del vigente Piano Regolatore Generale. Il provvedimento, di particolare rilevanza per l’assetto urbanistico cittadino, segna la decadenza del diritto di proprietà per una serie di lotti originariamente assegnati alla cooperativa nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica (ERP).

La decisione è stata assunta all’unanimità dalla Giunta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica avv. Giovanni Mansueto, che ha illustrato in aula la complessa vicenda tecnico-amministrativa e giuridica. A determinare l’adozione del provvedimento è stata la sopravvenuta impossibilità da parte della cooperativa di proseguire nella realizzazione degli interventi edilizi previsti, a causa di gravi difficoltà economiche, confermate anche dalla documentazione trasmessa al Comune dallo studio legale rappresentante della stessa cooperativa.

Nel dettaglio, la Cooperativa Edilgargano ha manifestato formale rinuncia a proseguire gli interventi su tutti i lotti a essa assegnati nel comparto CA12, ad eccezione del lotto A2, attualmente in fase di realizzazione. La cooperativa ha inoltre chiesto al Comune il pagamento di un indennizzo pari a circa 400.000 euro, corrispondente alla quota di suolo oggetto di retrocessione, e ha dichiarato di aver sostenuto opere di scavo per circa 160.000 euro, come documentato da fatture.

I lotti oggetto di decadenza del diritto di proprietà sono i seguenti:

Lotto A14 (mq 2.400 – foglio 26, p.lla 2327),

Lotto A15 (mq 2.745 – foglio 26, p.lle 2306 e 2328),

Lotto A17 (mq 2.452,24 – foglio 26, p.lla 2330 – in quota),

Lotto A18 (mq 2.415 – foglio 26, p.lla 2331).

Queste superfici, pari a oltre 10.000 mq complessivi, torneranno nella piena disponibilità del Comune e saranno oggetto, con apposita e successiva deliberazione di Giunta, di nuovo avviso pubblico per la riassegnazione ad altra cooperativa avente i requisiti per l’edilizia convenzionata. Il subentrante dovrà corrispondere al Comune sia il corrispettivo aggiornato per la cessione del diritto di proprietà, come da delibera consiliare n. 9/2025, sia gli eventuali indennizzi dovuti per le opere già parzialmente eseguite.

A cura di Michele Solatia.