Manfredonia rischia di perdere la ferrovia. L’esperto della Regione: «Sarebbe un errore strategico»

FOGGIA — Mentre in tutta Europa si investe sul ferro come spina dorsale della mobilità sostenibile, a Manfredonia si rischia di andare nella direzione opposta.

La storica linea ferroviaria Foggia–Manfredonia, sospesa dal 2016 per «scarsa utenza», è ora al centro di un progetto che ne ipotizza la dismissione, almeno nel tratto urbano.

Un’idea che accende la protesta di esperti e cittadini.

A lanciare l’allarme è Massimo Maiorano, componente del Collegio degli Esperti del Presidente della Regione Puglia, che definisce la possibile chiusura «una scelta sbagliata e miope».

«Parliamo di un collegamento strategico — spiega — che unisce un porto industriale, un’area urbana di 50mila abitanti, siti archeologici di rilievo nazionale e un territorio a forte vocazione turistica, da Monte Sant’Angelo a Vieste».

Per Maiorano, smantellare una ferrovia esistente per sostituirla con sistemi su gomma, anche moderni come i Bus Rapid Transit (BRT), significa andare contro le politiche europee e il PNRR, che puntano proprio sul potenziamento del trasporto su rotaia per ridurre emissioni e traffico.

«Nessun bus potrà garantire la capacità, l’affidabilità e i benefici ambientali della ferrovia», attacca l’esperto.

Non solo.

La linea Foggia–Manfredonia vanta uno scalo merci a Frattarolo e, secondo Maiorano, se elettrificata e riorganizzata, potrebbe diventare un corridoio ferroviario competitivo, integrato con il trasporto turistico e la logistica portuale, rafforzando il ruolo del porto Alti Fondali e degli altri due scali locali.

La sospensione del servizio nove anni fa, secondo l’esperto, è il frutto di una programmazione fallimentare più che di un reale disinteresse dell’utenza.

«Non si può dichiarare non sostenibile ciò che non si è mai voluto rendere tale — afferma —. Altrove si riaprono linee dismesse per combattere traffico e inquinamento.

Qui si rischia di inseguire modelli vecchi, sacrificando una delle poche infrastrutture strategiche rimaste».

Maiorano chiede quindi un cambio di passo e indica quattro priorità: mantenere e elettrificare l’intera tratta fino al centro urbano, riattivare un servizio ferroviario moderno e cadenzato, investire i fondi per rilanciare la ferrovia invece che smantellarla e avviare un tavolo tecnico con RFI, Regione, MIT e la cittadinanza.

«Il futuro non è nel bitume, ma nella rotaia», conclude Maiorano. «La ferrovia Foggia–Manfredonia non va chiusa. Va rilanciata».