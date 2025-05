Sono finalmente partiti i lavori straordinari di bonifica nell’insediamento di Torretta Antonacci: ruspe, camion e operatori sono entrati nel campo per iniziare la rimozione di tonnellate di rifiuti e immondizia che da anni si accumulano intorno alle baracche dove vivono centinaia di braccianti. “È un primo segnale, una piccola vittoria strappata con la forza della nostra voce e della nostra lotta. Ma non ci basta. Perché vivere tra rifiuti, baracche e promesse non mantenute non è degno di nessun essere umano”.

Così in un precedente comunicato dal presidio degli abitanti di Torretta Antonacci, Unione Sindacale di Base – Federazione Provinciale Foggia, ASSOCIAZIONE TERRA E LIBERTA’ di San Severo.

“Per anni abbiamo denunciato l’abbandono istituzionale, lo sfruttamento lavorativo, la mancanza di soluzioni reali per garantire casa, lavoro e documenti. Per anni abbiamo chiesto rispetto, diritti, dignità. Dopo lo sgombero del 2017, dopo l’incendio che ha portato via la vita a due nostri fratelli, non ci siamo arresi. Anzi, ci siamo organizzati, uniti, mobilitati. Abbiamo occupato terre abbandonate, abbiamo chiesto infrastrutture, abbiamo ottenuto un allaccio idrico, uno elettrico, una strada asfaltata. E oggi, con l’inizio dei lavori di bonifica, dimostriamo ancora una volta che quando lottiamo insieme, possiamo cambiare le cose”.

“Ma siamo ancora lontani dalla giustizia.”

“In questi otto anni abbiamo ottenuto piccoli avanzamenti, ma continuiamo a vivere in baracche di lamiera e legno, senza servizi adeguati, in condizioni indegne per qualunque essere umano. D’inverno si gela, d’estate si muore di caldo. Lavoriamo nei campi, ore e ore sotto il sole, per pochi euro, senza tutele, senza contratti, senza alcuna garanzia. E soprattutto, viviamo senza documenti. Questa è la nostra condizione: invisibili per lo Stato, fondamentali per l’agricoltura. Vogliamo dirlo chiaramente: senza documenti, nessuna casa sarà mai davvero nostra. Senza documenti, non abbiamo diritti. Senza documenti, restiamo schiavi.”

“Lo scorso anno abbiamo presentato un progetto concreto per migliorare la vita nel campo, per creare un insediamento degno di questo nome. Il governo ha stanziato 30 milioni di euro per offrire soluzioni abitative ai braccianti di Torretta Antonacci. Con quei soldi si sarebbero potute costruire case vere, servizi, accoglienza, percorsi di regolarizzazione. Ma i fondi sembrano essere spariti, mentre noi continuiamo a vivere nel fango. Sarebbe bastata una minima parte di quella somma per cambiare davvero le cose. Ma hanno scelto, ancora una volta, l’immobilismo e l’indifferenza.”

“Salutiamo con soddisfazione l’inizio della bonifica, ma non ci accontentiamo. Siamo qui, uniti, a presidiare il campo, a raccontare le nostre condizioni, a pretendere che questo sia solo il primo passo. Vogliamo soluzioni vere, partecipate, condivise con chi il campo lo vive ogni giorno. Vogliamo case vere, documenti veri, contratti veri. Vogliamo essere cittadini, non braccia usa e getta.”