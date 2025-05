Perché negli ascensori ci sono gli specchi: non è solo questione di estetica

Gli specchi presenti all’interno degli ascensori non sono un semplice vezzo estetico. Sebbene possano sembrare pensati per dare un’ultima occhiata al trucco o all’abbigliamento, la loro funzione principale è ben più complessa e legata a fattori psicologici, di sicurezza e di accessibilità.

La prima motivazione è legata alla claustrofobia e al senso di disagio che molte persone provano in spazi chiusi e ristretti. Essere chiusi in una cabina in movimento verticale, senza la possibilità di controllare la situazione o vedere l’esterno, può generare ansia, panico e senso di soffocamento. Lo specchio, riflettendo lo spazio, crea un’illusione ottica di ampiezza, rendendo l’ambiente apparentemente più grande e arioso. Questo riduce la percezione di costrizione e aiuta ad alleviare la tensione, rendendo il “viaggio” più tollerabile anche per chi soffre di fobie legate agli spazi chiusi.

Un secondo motivo riguarda la sicurezza personale. Entrare in ascensore con uno sconosciuto può provocare disagio o paura, soprattutto in ambienti isolati. La presenza di uno specchio permette di osservare ciò che accade alle proprie spalle, aumentando la consapevolezza del contesto e offrendo un senso di controllo. Inoltre, la possibilità di vedersi riflessi riduce il rischio di comportamenti antisociali o criminali: come dimostrato da alcuni studi, la percezione di essere osservati frena gli impulsi negativi e può contribuire a scoraggiare vandalismi o tentativi di furto.

C’è poi un aspetto fondamentale legato all’accessibilità. Gli specchi sono di grande aiuto per le persone con disabilità motorie, in particolare per chi utilizza la sedia a rotelle. Consentono manovre più agevoli, soprattutto in retromarcia, evitando urti o difficoltà in spazi ridotti. Questo accorgimento è in linea con le norme europee di sicurezza e inclusività, come stabilito dalla direttiva EN 81 e recepito anche dalla normativa italiana nel 2017.

In definitiva, gli specchi negli ascensori non servono solo per specchiarsi, ma per migliorare il comfort, aumentare la sicurezza e favorire l’inclusività. Sono uno strumento semplice ma efficace, pensato per rendere l’esperienza dell’ascensore più umana, più sicura e più attenta alle esigenze di tutti.

Lo riporta FanPage.it.