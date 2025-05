Piemontese risponde a Caroli e De Leonardis: “Lavoro ogni giorno, non mi sottraggo al confronto”

Il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha replicato con fermezza alla nota diffusa dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli e Giannicola De Leonardis, entrambi membri della Commissione Bilancio, difendendo il proprio impegno quotidiano nella gestione delle politiche sanitarie regionali.

“Oggi ero in Assessorato a lavorare per la sanità pugliese e ci resterò fino alle 20”, ha dichiarato Piemontese, sottolineando di essere impegnato in incontri istituzionali con consiglieri regionali, sindaci, direttori generali e rappresentanti della medicina generale per discutere dell’Accordo Integrativo Regionale, definito “importantissimo”.

“Non mi sono mai sottratto al confronto nelle sedi opportune e continuo a onorare ogni impegno con serietà”, ha aggiunto, ricordando che anche alcuni consiglieri regionali noti a Caroli e De Leonardis sono stati ricevuti di recente per questioni istituzionali, testimoniando la trasparenza e l’operatività del suo lavoro.

Piemontese ha rivendicato la sua presenza costante e operativa, anche nei momenti in cui i due esponenti di Fratelli d’Italia diffondevano la loro critica: “Mentre scrivevano il comunicato, io avevo interlocuzioni su programmazione sanitaria, investimenti negli ospedali e bilanci aziendali”.

Nel suo intervento, l’assessore ha anche lanciato un appello al senso di responsabilità, esortando a non piegare il tema della sanità pubblica a polemiche strumentali:

“Rispetto il lavoro di tutti, ma continuo a preferire i fatti alle dichiarazioni, il lavoro ai titoli, la responsabilità agli slogan”.