Manfredonia. Bilancio. In corso il Consiglio Comunale di Manfredonia (immagine d'archivio)

L’approvazione del rendiconto 2024 durante la seduta del 9 maggio a Manfredonia ha segnato una netta spaccatura in Consiglio Comunale. Da un lato, l’adesione entusiastica – ma non unanime – della maggioranza; dall’altro, le forti riserve espresse dalla minoranza, che ha analizzato a fondo i numeri e soprattutto i retroscena gestionali.

Tra i più critici, i consiglieri Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso, rappresentanti rispettivamente delle liste AgiAMO e Sipontum, che dichiarano:

“Non possiamo accontentarci di una rappresentazione cosmetica dei conti. Il nostro compito è denunciare ciò che si cela dietro ai numeri: una gestione priva di trasparenza e piena di incongruenze che minano la tenuta finanziaria del Comune”.

“Il disavanzo si è ridotto di poco, e l’avanzo di amministrazione è irrisorio: non sono segnali di salute finanziaria, ma un’immagine edulcorata di una macchina amministrativa ancora piena di falle. I Revisori Contabili, nella loro relazione, hanno evidenziato criticità pesanti. Preoccupa che, nonostante ciò, l’amministrazione tenda a minimizzare o ignorare i problemi strutturali”, proseguono i due consiglieri.

Fra le principali criticità ancora irrisolte, Ritucci e Tasso evidenziano:

Residui attivi e passivi fuori controllo

“Il riaccertamento dei residui è ancora approssimativo. Da anni si trascinano cifre mantenute in bilancio senza un vero riscontro e spesso con motivazioni vaghe. Questo costringe il Comune a bloccare milioni nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, risorse che di fatto non possono essere utilizzate per servizi o investimenti. La conseguenza è un bilancio poco credibile, lontano dalla realtà economica dell’Ente”.

Nessuna visione nella programmazione

“Gli investimenti vengono avviati senza una pianificazione concreta. Mancano cronoprogrammi attendibili e stime realistiche sui futuri costi di gestione. Si continua a costruire senza sapere se avremo le risorse per mantenere ciò che si realizza”.

Anomalie nei resoconti degli agenti contabili

“Nel consuntivo al 31 dicembre 2024 sono emersi casi gravi: agenti contabili che non rendono conto delle somme incassate, entrate che non transitano sui conti comunali, e comunicazioni ufficiali via PEC completamente ignorate. Tutto questo rappresenta un serio rischio di danno erariale e una mancanza totale di controllo interno”.

Debiti fuori bilancio in crescita

“L’amministrazione perde puntualmente i contenziosi, e questo genera costi che gravano sui cittadini. È la prova di una struttura comunale disorganizzata, che sbaglia e fa ricadere le proprie inefficienze sulla collettività”.

Patrimonio comunale ancora in stallo

“L’inventario del patrimonio non è stato ancora aggiornato, e ciò compromette ogni ipotesi di vendita o valorizzazione prevista dal piano di rientro. È un problema cronico, ignorato da anni, che oggi si traduce in immobilismo e incertezza”.

Il Piano di Riequilibrio? Solo illusioni

“I numeri smontano le narrazioni dell’amministrazione: le entrate previste da parcheggi, tassa di soggiorno, alienazioni di beni comunali e gestione delle lampade votive sono ben lontane dalle stime inserite nel Piano di Riequilibrio. In alcuni casi, praticamente nulle. Altro che risanamento: qui si naviga a vista”.

“Di fronte a questo scenario, il rendiconto 2024 restituisce un’immagine falsata e superficiale, che tenta di nascondere anni di cattiva amministrazione e inefficienze croniche”, dichiarano Ritucci e Tasso.

“Come minoranza – concludono – continueremo a fare la nostra parte, pretendendo trasparenza, rigore e un cambio di passo reale nella gestione pubblica. I cittadini meritano verità e serietà, non numeri di facciata”.