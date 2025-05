Xabi Alonso, due giorni di pausa a Leverkusen: futuro imminente al Real Madrid insieme al suo storico agente Iñaki Ibáñez

FONTE: MARCA.COM

Xabi Alonso è stato, ieri sera, il centro del mondo calcistico a Leverkusen. Anche se il Bayer ha perso per 2-4 contro il Borussia Dortmund, l’allenatore basco è stato acclamato da tutti i presenti alla BayArena. Il tecnico ha poi concesso due giorni di riposo alla squadra prima dell’ultima giornata di Bundesliga di sabato prossimo (alle 15:30), contro l’Augsburg. I rossoneri hanno già blindato il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Una chiusura d’annata prestigiosa che segna l’eredità vincente lasciata da Xabi al club tedesco.

Due giorni di riflessione, dunque, per l’ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, che lascerà Leverkusen a fine stagione. Stando a quanto rivelato dal giornalista Josep Pedrerol nel programma spagnolo “El Chiringuito”, Alonso non resterà in città durante questi giorni di pausa — potrebbe recarsi a Madrid — e li sfrutterà per pianificare il proprio futuro, che sembra già scritto: dal 1° giugno sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. E guiderà i blancos già dal Mondiale per Club.

Accanto a lui, come sempre, Iñaki Ibáñez, storico agente e uomo di fiducia. Iñaki era ieri allo stadio di Leverkusen, visibilmente coinvolto nel momento d’addio. È al fianco di Alonso sin dai tempi da calciatore, ed è colui che gestisce ogni aspetto extra-campo della carriera dell’allenatore basco. In questi giorni i due lavoreranno a stretto contatto per definire i dettagli della nuova avventura madrilena: staff tecnico, logistica, comunicazione, e soprattutto l’impostazione di un progetto a lungo termine che il club di Florentino Pérez ha intenzione di costruire attorno a Xabi.

Ibáñez è una figura schiva e riservata, come del resto lo è lo stesso Alonso. Lavora nel mondo della rappresentanza sportiva dagli anni ’90 ed è considerato uno dei manager più autorevoli del calcio spagnolo. All’interno della sua agenzia collaborano ex calciatori come Peio Uralde, storico attaccante della Real Sociedad, e Vicente Biurrun, ex portiere di Osasuna, Real Sociedad e Athletic Club. Un team di lavoro solido e competente che ha saputo costruire una rete di relazioni profonda e strategica.

Oltre ad Alonso, Ibáñez rappresenta anche altri importanti allenatori baschi di successo: Ernesto Valverde (attualmente all’Athletic Bilbao), Mikel Arteta (Arsenal), Gaizka Garitano (Cádiz), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano), Andoni Iraola (Bournemouth), Asier Garitano (Sporting Gijón) e José Luis Mendilibar, impegnato con l’Olympiacos nella finale di Coppa di Grecia ad Atene. Fino al 2016 ha curato anche gli interessi di Unai Emery.

Xabi Alonso ha mantenuto un profilo basso anche durante la sua esperienza al Bayer Leverkusen, evitando interviste individuali e preferendo parlare solo in contesti ufficiali. Una scelta di comunicazione coerente con la sua personalità e con il suo stile sobrio, lontano dai riflettori. Non è ancora chiaro se adotterà lo stesso approccio anche nella galassia mediatica del Real Madrid, ma di certo sarà Iñaki Ibáñez a guidarlo nel nuovo contesto.

Il conto alla rovescia è iniziato. Xabi è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, questa volta sulla panchina che più di ogni altra rappresenta un ritorno a casa.