Foggia. Il Comune di Foggia, attraverso il Settore Politiche Abitative, ha concluso un intervento di censimento sugli occupanti degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), finalizzato all’aggiornamento dell’anagrafica e alla verifica delle condizioni di regolarità degli assegnatari.

Al termine dell’attività di rilevazione, sono stati inviati gli avvisi di pagamento agli occupanti regolari, con l’indicazione dell’importo dovuto per la permanenza nell’alloggio ERP e, per maggiore trasparenza, il oglio di calcolo da cui è scaturito il canone 2025.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, lo strumento digitale adottato per garantire trasparenza, tracciabilità e semplicità nelle transazioni verso la pubblica amministrazione.

Per agevolare ulteriormente i cittadini in regola accogliendo una loro richiesta, è stata introdotta la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione, consentendo così di abbattere i costi aggiuntivi derivanti dai pagamenti rateizzati.

Durante l’attività di verifica, sono state anche individuate una serie di situazioni di irregolarità: da un lato soggetti morosi, ossia non in regola con i versamenti dovuti; dall’altro, casi di occupazione abusiva di immobili senza alcun titolo legittimo. Per questi ultimi sono state avviate le procedure finalizzate alla restituzione dell’alloggio al patrimonio comunale, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire legalità, equità e trasparenza nella gestione del patrimonio ERP, assicurando che le risorse pubbliche siano destinate a coloro che ne hanno effettivamente diritto.