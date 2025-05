Foggia: incidente in Corso Cairoli, sfiorata la tragedia

Una moto piomba sulla folla in pieno centro, tre feriti. È quanto accaduto la notte dell’11 maggio in Corso Cairoli, nel cuore della movida cittadina. Solo per un caso fortuito l’episodio non si è trasformato in una tragedia. A finire feriti sono stati una giovane ragazza e i due occupanti della moto, che, dopo l’impatto con un’auto, è finita sulla folla.

Alessandro Stelluto rilancia con urgenza la proposta di chiusura al traffico durante le ore di maggiore affollamento notturno. Già nel giugno scorso, Stelluto aveva avanzato l’idea di trasformare via Dante in zona pedonale nei sabati sera e nei prefestivi, dalle 21 fino alle prime ore del mattino. L’iniziativa prevederebbe la chiusura totale al traffico, transenne e il supporto della Protezione Civile per gestire l’area, che negli ultimi tempi è diventata un polo della vita notturna, attirando centinaia di giovani e, con loro, potenziali pericoli.

“Pedoni costretti a muoversi tra veicoli parcheggiati o in transito: una situazione insostenibile”, denuncia Stelluto. “L’isola pedonale consentirebbe maggiore sicurezza e un ambiente urbano più vivibile.”

Anche Maurizio Marrese chiede un presidio costante della Polizia Locale: “La città di notte è completamente scoperta, manca ogni tipo di controllo”.

A peggiorare il quadro, la presenza di monopattini e biciclette che sfrecciano tra i passanti, anche nelle aree pedonali. Tanti cittadini denunciano il crescente senso di inciviltà, la scarsa consapevolezza dei pericoli da parte dei giovani e un preoccupante vuoto educativo e sociale. Alcuni propongono l’introduzione di dossi dissuasori di velocità su Corso Cairoli. “Era inevitabile – scrive Alessio – di giorno e soprattutto di notte auto e moto sfrecciano mettendo in pericolo chiunque, oltre a disturbare i residenti con rumori molesti”.

Ma ciò che più ha scioccato alcuni testimoni è l’indifferenza di alcuni ragazzi davanti ai feriti. “A pochi metri da chi era disteso a terra, c’erano coetanei che ridevano, scattavano foto e giravano video, completamente insensibili alla scena”, racconta Marco. Una giovane, di fronte a un’amica ferita, le porgeva un bicchiere esclamando: “Oh, che u vu nu gin tonic? Accussì t’arripiggh?”.

Il pericolo resta alto anche in via Dante, avvertono i residenti. “I pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada perché i tavolini sotto i portici bloccano il passaggio. Se non si interviene subito, la prossima tragedia potrebbe avvenire proprio lì”.

La città chiede risposte concrete. Serve prevenzione, controllo e un cambio di passo per garantire la sicurezza di tutti.

Lo riporta FoggiaToday.it.