Vieste en Rose 2025: il rosato conquista il Gargano con oltre 200 cantine

Dal 29 maggio al 1° giugno, il centro storico di Vieste si trasformerà in uno spettacolare palcoscenico enogastronomico grazie alla sesta edizione de La Vieste en Rose, il festival dedicato al vino rosato. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 200 cantine, provenienti non solo dalla Puglia, ma da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo.

Degustazioni, incontri, luci soffuse e allestimenti tematici animeranno vicoli e piazze, creando un percorso immersivo in cui il vino diventa protagonista insieme a chi lo produce e lo racconta.

Ai banchi d’assaggio saranno presenti etichette d’eccellenza da Francia, Germania, Austria, Bulgaria, Cile, Colombia, Spagna, Grecia, Portogallo, Moldavia, Romania, Turchia e Slovacchia, offrendo un panorama enologico internazionale che consacra Vieste tra le capitali del vino rosato.

“La città è pronta a regalare ai suoi ospiti quattro giorni indimenticabili,” dichiara Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la promozione turistica e culturale del territorio.

Giuseppe Gentile, regional category manager wine di Partesa Nord Est-Adriatico, evidenzia l’evoluzione dell’evento:

“Vieste en Rose è nata per dare dignità al rosato. Ora è diventata un contenitore di qualità, capace di coinvolgere decine di migliaia di persone. Il nostro obiettivo è diventare il più grande evento italiano dedicato a questo vino.”

Per Graziamaria Starace, assessora al turismo, l’evento è anche un’occasione per raccontare Vieste in chiave autentica:

“Vieste si conferma capitale del turismo enogastronomico, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra gusto, tradizione e accoglienza.”

Il programma prevede anche musica dal vivo, artisti di strada e performance itineranti, trasformando ogni sera in una vera e propria festa diffusa, che culminerà con una grande celebrazione finale sotto le stelle.

Lo riporta Ansa.it.