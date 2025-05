riceviamo e pubblichiamo (lettera inviata a StatoQuotidiano.it, Manfredonia13 maggio 2025)

“Come recita un altro antico adagio – anche se ormai siamo a maggio – “Aprile dolce dormire”. Un peccato, però, che in questo caso il torpore si sia ben esteso oltre il mese e ben radicato all’interno della macchina amministrativa.

È ormai risaputo quanto possa essere lenta la burocrazia, ma non è più concepibile attendere ulteriormente da una municipalizzata un piano industriale di rilancio che getti le basi per una gestione più efficiente e una reale continuità del servizio, oltre alla tanto annunciata – quanto mai attuata – stabilizzazione del personale.

Non è accettabile che il nuovo presidente, pur nominato dal Prefetto e con margini seppur limitati di manovra, non riesca ancora a prendere una decisione netta e definitiva. Allo stesso modo, è inammissibile che il Comune di Manfredonia, principale azionista della municipalizzata, non sia in grado di imprimere un’accelerazione a questo processo e si lasci sopraffare dai tempi lunghi dei burocrati incaricati di redigere tale piano industriale.

Siamo di fronte a una situazione paradossale: l’azienda non assume operai a tempo indeterminato da oltre due anni, nonostante i numerosi pensionamenti, licenziamenti e una carenza strutturale di personale che ormai pesa in modo insostenibile sull’erogazione dei servizi.

È bene ricordare che da più di un anno la nostra municipalizzata, pur avendo già espletato un concorso pubblico – costato decine di migliaia di euro, soldi dei cittadini – continua ad attingere personale a tempo determinato dalla graduatoria esistente, ormai prossima all’esaurimento. Il tutto in barba alla meritocrazia, che con quel concorso per una volta sembrava aver trovato finalmente spazio. L’impressione, confermata da numerose segnalazioni dei contribuenti, è che in diversi casi lavorino persone meno formate e meno motivate rispetto a chi le ha precedute, con un impatto evidente sulla qualità del servizio.

Il sistema si regge, ancora una volta, “alla vulimmice bene”, ovvero su rapporti personali e compromessi, mentre il tempo passa e chi in questi anni ha investito tempo, energie e speranze in quell’azienda vede tutto dissolversi davanti agli occhi. Chi si trova in una posizione che, per logica e prospettive, dovrebbe portare alla stabilizzazione, rischia invece di finire risucchiato nel vortice del precariato più totale. Offrire due o tre mesi di lavoro estivo “a mo’ di mancia” non è certo la soluzione alla disoccupazione cronica che attanaglia Manfredonia.

Questo sfogo, per quanto amaro, vuole essere un monito chiaro e diretto agli amministratori comunali, ai colletti bianchi, ai burocrati e agli impiegati che ancora oggi sembrano impantanati in una vicenda a tratti surreale.

È tempo di agire. Perché, come dice il proverbio, “il sazio non crede al digiuno”. E chi oggi non ascolta, domani dovrà rispondere.”