Da notare l’esistenza di un servo-scala ormai obsoleto e mal funzionante, che di certo non promuove l’inclusività sperata, creando solo sconforto e disagio tra giovani ed anziani con disabilità. Ciò che si vuole evitare, infatti, è che l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche si riduca ad un semplice intervento manutentivo sul servo-scala, come a mettere una toppa, sbandierando in tal modo una risoluzione del problema non adeguata e soltanto temporanea. Il diritto alla cultura e alla partecipazione della vita sociale in tutti i luoghi in cui essa si svolge, dovrebbe essere assicurato a tutti, motivo per cui bisogna insistere su una scelta politica oculata e che si preoccupi di investire su soluzioni efficaci a lungo termine.

Pensare ad una nuova sistemazione della Biblioteca Comunale, inoltre, sarebbe un’opportunità per garantire anche un ammodernamento dell’intera struttura e dei servizi connessi, creando un nuovo polo culturale, moderno ed innovativo, e dove ci sia posto per tutti.

[Sulla reperibilità dei fondi, giova ricordare che lo stesso PNRR, con l’intervento previsto dalla M1C3 – Investimento 1.2, mira a rimuovere le barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura].