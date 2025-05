Totaro (M5S): "Dal treno-tram alla tramvia, il futuro della mobilità passa anche da Manfredonia"

Manfredonia (Foggia) – Soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per rivoluzionare la mobilità urbana.

È quanto emerso dalla terza tappa del Corso di formazione internazionale ANCI, svoltasi a Barcellona presso l’Universidad Politécnica de Catalunya, che ha visto la partecipazione di amministratori da tutta Italia, tra cui il consigliere comunale del M5S di Manfredonia Gianluca Totaro.

«Ho potuto osservare da vicino – ha dichiarato Totaro – come città europee come Barcellona e Alicante stiano trasformando il modo di spostarsi, restituendo spazi ai cittadini e riducendo il dominio delle auto grazie a progetti come la tramvia e il treno-tram. Modelli che integrano trasporto pubblico efficiente e rigenerazione urbana, mettendo al centro le persone e l’ambiente».

Secondo Totaro, queste esperienze possono rappresentare un’opportunità concreta anche per Manfredonia e il Gargano Sud.

«Pensare a un collegamento sostenibile tra Manfredonia e Foggia, magari con un treno-tram, non è fantascienza – spiega – ma frutto di progettazione, visione politica e amore per il territorio».

Durante il soggiorno formativo in Spagna, Totaro ha avuto modo di confrontarsi con sindaci, assessori e tecnici delle principali città spagnole. «Esperienze come questa – aggiunge – sono fondamentali per aprire nuove prospettive e costruire un futuro diverso per le nostre comunità».

L’iniziativa è parte del percorso formativo promosso da ANCI per 30 giovani amministratori italiani.

Prossima tappa: Roma, alla Scuola Nazionale degli Amministratori.