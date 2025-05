Dopo quasi tre decenni vissuti insieme, tra amore, lavoro e difficoltà, si è conclusa la lunga relazione tra Alvaro Vitali e Stefania Corna. L’attore romano, celebre per il ruolo di Pierino, e la cantautrice milanese hanno scelto di prendere strade diverse, ponendo fine a un sodalizio che è andato ben oltre il matrimonio, diventando anche un legame artistico profondo.

A confermare la separazione è stata proprio Stefania Corna, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Con sincerità e senza giri di parole, ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a interrompere la relazione, spiegando come, nel tempo, il rapporto si fosse trasformato, perdendo la complicità e l’equilibrio degli inizi.

“Mi sono sentita invisibile”

“Mi sono stancata di essere trasparente,” ha dichiarato Corna. “Per anni ho messo da parte me stessa per sostenere Alvaro, nella vita e nel lavoro. Ho vissuto nell’ombra, mentre lui si prendeva la scena. All’inizio eravamo davvero una coppia, poi siamo diventati più simili a colleghi. E alla fine mi sono ritrovata sola, a portare il peso di tutto”.

La cantautrice ha spiegato come, nonostante l’amore e la dedizione, la relazione sia diventata sempre più sbilanciata. “Alvaro non è mai riuscito davvero a fare il marito. È un uomo concentrato su se stesso, sulla sua immagine pubblica. E col tempo, con l’aumentare degli impegni individuali, ha iniziato a godere di una libertà che ha interpretato come distacco”.

“Si sente ringiovanito, ma non è più l’uomo di una volta”

Tra le cause scatenanti della rottura anche l’atteggiamento dell’attore con le altre donne: “Lo vedo circondato da ragazze, donne di ogni età che gli stanno sempre attorno. Fa il galletto, il farfallino. Sta riscoprendo una leggerezza che lo ha fatto sentire ringiovanito, ma è una libertà che ha il sapore dell’illusione”.

Corna ha sottolineato come, negli ultimi tempi, sia stata spesso esclusa dalla vita pubblica e professionale di Vitali: “Prima eravamo sempre insieme, anche a cena o negli spettacoli. Ora appare da solo nei locali, nei video sui social, negli spot. La gente mi chiede perché non ci sono. E io ho capito che era il momento di smettere di rincorrerlo”.

Un percorso condiviso, tra successi e momenti duri

La loro storia è iniziata in ambito artistico: lei stava registrando un brano in studio quando lui, alla ricerca di una figura femminile per il suo spettacolo, la notò. Da lì nacque un’intesa professionale che si trasformò presto in amore. Insieme hanno scritto e interpretato gag, condiviso palchi in tutta Italia e anche all’estero, portando in scena uno spettacolo che univa musica e comicità.

Ma la vita privata non è stata semplice. Stefania ha ricordato come abbia affrontato al fianco di Alvaro momenti molto difficili dal punto di vista della salute: “Un ictus nei primi anni, poi due infarti e la dialisi. Sono stata lì, ogni giorno, come una compagna, un’infermiera, una spalla. Ma tutto questo ha anche trasformato il nostro rapporto. Lui si è appoggiato a me fino al punto di perdere completamente l’equilibrio di coppia. E con il tempo è diventato burbero, nervoso, pretendeva tutto, ma dava poco”.

Un addio senza rancore

Nonostante la delusione, le parole di Corna non trasudano astio, ma piuttosto il dolore di una donna che ha deciso di rimettere se stessa al centro. “Non lo odio, anzi. Per lui ci sarò sempre, come persona. Ma ho bisogno di ritrovare me stessa. Per troppo tempo mi sono annullata. Ora voglio rivalutare Stefania”.

La loro è stata una storia intensa, fatta di amore, spettacolo, sacrifici e ferite. E come spesso accade nei legami più profondi, anche quando finiscono, lasciano dietro di sé un segno indelebile. Stefania Corna lo sa bene. E oggi, con coraggio, ha scelto di voltare pagina.

