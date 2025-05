Concorso per 1.287 OSS in Puglia: il Policlinico Riuniti di Foggia invia la bozza del bando

Foggia – Arriva una boccata d’ossigeno per il sistema sanitario pugliese e un’importante opportunità per centinaia di operatori socio sanitari: il Policlinico “Riuniti” di Foggia, in qualità di azienda capofila, ha trasmesso il 13 maggio 2025 la bozza del bando di concorso unico regionale per 1.287 posti da OSS (Operatori Socio Sanitari) a tutte le Aziende Sanitarie Locali e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) della Puglia.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, punta a razionalizzare le procedure di selezione e garantire un reclutamento trasparente e coordinato su tutto il territorio.

La distribuzione dei posti: Foggia e Bari guidano la classifica

Secondo quanto previsto dalla bozza, i 1.287 posti disponibili saranno distribuiti tra le strutture sanitarie pugliesi nel seguente modo:

ASL Foggia: 315 posti

Policlinico di Bari: 250

ASL Lecce: 225

ASL Bari: 150

ASL Taranto: 140

ASL Brindisi: 80

Policlinico di Foggia: 70

IRCCS “De Bellis” (Castellana Grotte): 23

ASL BAT: 25

IRCCS “Giovanni Paolo II” (Bari): 9

I prossimi step: pubblicazione attesa entro giugno

Le ASL e gli IRCCS hanno ora 15 giorni di tempo per inviare eventuali osservazioni.

Al termine di questa fase di consultazione, il bando sarà finalizzato e pubblicato ufficialmente, sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sul BUR regionale, con una pubblicazione attesa entro giugno 2025.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate indicativamente entro luglio 2025.

Un’occasione concreta per tanti OSS

Il concorso rappresenta un’importante opportunità di impiego e stabilizzazione per operatori socio sanitari qualificati, in un momento in cui il sistema sanitario pugliese punta al rafforzamento dei servizi assistenziali e alla copertura delle carenze di personale che si trascinano da anni.

Con oltre 1.200 posti in palio, si tratta di uno dei più grandi concorsi regionali degli ultimi anni, un investimento deciso nel capitale umano che garantisce l’assistenza quotidiana nelle strutture ospedaliere e territoriali.

