CORATO – È scontro sulla Sagra della carne di cavallo, in programma a Corato (BA) il 17 e 18 maggio.

A sollevare un’ondata di critiche è la LNDC Animal Protection, che definisce l’evento «una celebrazione della violenza normalizzata» e chiede l’annullamento immediato dell’iniziativa.

Nel mirino dell’associazione anche il patrocinio del Comune di Corato e della Regione Puglia, accusati di promuovere una manifestazione che «offende il legame storico e affettivo tra l’uomo e il cavallo».

La presidente di LNDC, Piera Rosati, ha indirizzato una lettera formale al sindaco di Corato, al presidente della Regione, con copie inviate anche alla Polizia Locale, all’ASL veterinaria e ai Carabinieri Forestali.

“Il cavallo – si legge nella nota – è da milioni di italiani considerato un animale d’affezione, al pari di cani e gatti. Questa non è cultura ma regressione. Non è tradizione, è ostinazione”.

Secondo l’associazione, patrocinare una sagra che ruota attorno al consumo di carne equina manda un messaggio sbagliato soprattutto alle nuove generazioni, sempre più sensibili ai temi del benessere animale.

“È paradossale – sottolinea Rosati – che ci si indigni per il massacro di cani in Asia, ma si accetti con leggerezza la macellazione di cavalli in nome della tradizione gastronomica”.

LNDC fa sapere di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini turbati dall’iniziativa e invita le istituzioni a farsi promotrici di un nuovo modello culturale basato su empatia e rispetto.

“Le sagre devono essere occasioni di festa, non fiere della sofferenza”, afferma Rosati.

In assenza di un passo indietro da parte degli organizzatori, l’associazione annuncia battaglia su tutti i fronti: “Siamo pronti ad agire a livello mediatico, legale e istituzionale per tutelare la dignità degli animali coinvolti”.