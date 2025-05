Fuochi d’artificio per la Festa di Santa Maria Stella del Mare: la Guardia Costiera di Manfredonia emette ordinanza per la sicurezza in mare

MANFREDONIA (FOGGIA) – In vista dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Stella del Mare, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emesso un’ordinanza per regolamentare l’accensione e lo sparo dei fuochi pirotecnici previsti nei giorni 29, 30 e 31 maggio 2025 sulla Spiaggia Castello.

Lo spettacolo pirotecnico, richiesto dalla ditta Fantasia Pirotecnica con sede a Foggia, prevede tre accensioni mattutine di mortaretti (alle ore 8:00) e un grande evento serale il 31 maggio, dalle 20:30 alle 21:30 circa.

Per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la Guardia Costiera ha interdetto lo specchio acqueo antistante la spiaggia – per un raggio di 500 metri – alla balneazione, alla navigazione, al transito e alla sosta di qualsiasi imbarcazione durante le operazioni di sparo.

Il comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Maro Pepe, ha sottolineato l’importanza di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’ordinanza.

In particolare, l’azienda pirotecnica è tenuta a monitorare le condizioni meteo-marine e a sospendere l’attività in caso di rischio per la sicurezza.

Eventuali violazioni all’ordinanza potranno comportare sanzioni amministrative o penali, a seconda dei casi, come previsto dal Codice della Navigazione e dalla normativa sulla nautica da diporto.

L’avviso è stato pubblicato sull’albo ufficiale della Capitaneria e diffuso attraverso i canali istituzionali e gli organi di stampa per informare residenti, turisti e operatori del mare.

