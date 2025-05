Il Gruppo Storico di Forza Italia di Monte Sant’Angelo prende le distanze dalla nuova governance cittadina

Con senso di responsabilità e trasparenza, quello che fino a inizio marzo ha rappresentato il Gruppo Storico di Forza Italia a Monte Sant’Angelo – insieme ai due Consiglieri Comunali di riferimento – intende comunicare ufficialmente la propria distanza dall’attuale assetto locale del partito e dai nuovi riferimenti politici che ne hanno assunto la guida sul territorio.

Una scelta che non nasce da improvvisazione, ma da una riflessione profonda e condivisa, resa necessaria da evidenti divergenze in termini di metodo, visione politica e coerenza con i valori che da sempre hanno ispirato il nostro operato. Riteniamo fondamentale, in questo momento, chiarire la nostra posizione per rispetto verso i cittadini e per evitare fraintendimenti o confusioni che potrebbero compromettere il legame di fiducia costruito in anni di impegno costante e leale.

Il nostro percorso politico è sempre stato caratterizzato da un confronto aperto, da un ascolto attivo delle esigenze della comunità e da una presenza concreta nelle dinamiche cittadine. La nuova governance, invece, si è affermata senza quel dialogo e quella partecipazione che per noi restano imprescindibili.

Ci teniamo a rassicurare tutti che il nostro impegno per il bene della città non verrà meno. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione e serietà all’interno del Consiglio Comunale, offrendo il nostro contributo nell’interesse esclusivo di Monte Sant’Angelo, con uno sguardo rivolto al futuro e alla crescita della nostra comunità.

Gruppo Storico di Forza Italia – Monte Sant’Angelo