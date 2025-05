Manfredonia: un uomo tenta di abbandonare rifiuti in via Giuseppe Di Vittorio

Si è verificato nella tarda serata di martedì 7 maggio, intorno alle ore 22:00, un grave episodio di inciviltà e resistenza alle norme ambientali a Manfredonia, nei pressi di via Giuseppe Di Vittorio. Protagonista della vicenda un uomo che, con fare sconsiderato, ha tentato di abbandonare due grossi sacchi di rifiuti in un’area pubblica, venendo però immediatamente notato da alcuni presenti.

Ad accorgersi dell’illecito è stata la consigliera comunale Liliana Rinaldi – da tempo impegnata nelle battaglie per la legalità e la tutela del decoro urbano – che si trovava nei pressi dell’area verde insieme al marito. I due, rendendosi conto della condotta sospetta dell’uomo, sono intervenuti con un sottufficiale, che si trovava casualmente nella zona in quel momento.

Il gruppo ha quindi intimato al soggetto di raccogliere i rifiuti abbandonati, richiamandolo al rispetto delle regole e alla responsabilità civica. Tuttavia, l’uomo non solo si è rifiutato di obbedire all’invito, ma ha reagito in modo aggressivo, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dei presenti. Dopo aver proferito parole pesanti, si è rapidamente allontanato dal luogo, tentando di dileguarsi lungo le vie limitrofe.

Nonostante l’apparente fuga, la situazione è stata tenuta sotto controllo grazie all’immediata attivazione delle forze dell’ordine. La consigliera Rinaldi e gli altri testimoni hanno infatti contattato tempestivamente la Polizia di Stato, fornendo una descrizione precisa dell’uomo e del suo abbigliamento. L’unità operativa, già in pattugliamento nella zona, ha intercettato il soggetto poco dopo in viale Raffaello, dove è stato fermato, bloccato e sottoposto a identificazione.

Secondo quanto appreso, l’uomo risulterebbe già noto alle autorità per precedenti legati a comportamenti incivili e trasgressioni di varia natura. Sarà ora oggetto di sanzioni amministrative per l’abbandono illecito di rifiuti e, con ogni probabilità, anche di provvedimenti penali per le minacce rivolte ai cittadini e al personale in servizio.

L’episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti del quartiere, già da tempo alle prese con fenomeni di degrado urbano e comportamenti poco rispettosi dell’ambiente. La consigliera Rinaldi, da parte sua, ha voluto lanciare un appello a tutte le istituzioni e ai cittadini: «Non possiamo più tollerare questi gesti che danneggiano la nostra città e offendono l’impegno di chi ogni giorno lavora per il bene comune. Solo attraverso la collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine e cittadini possiamo contrastare efficacemente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e riaffermare il senso civico».

Il soggetto fermato rischia ora una sanzione pecuniaria per abbandono di rifiuti che, secondo il vigente regolamento comunale e le normative regionali, può arrivare fino a 3.000 euro. Inoltre, se accertate le minacce, potrà essere denunciato ai sensi dell’articolo 612 del codice penale.