Risonanza magnetica aperta, tomosintesi 3D e MOC DEXA: REMANFREDI porta l’avanguardia a Manfredonia

Manfredonia. È stato recentemente inaugurato a Manfredonia un nuovo Centro Diagnostico ad Alta Tecnologia, un’infrastruttura nata con l’obiettivo di colmare una significativa lacuna legata all’insufficienza di apparecchiature radiologiche all’avanguardia e alla necessità di ridurre i tempi d’attesa per esami specialistici.

E’ il Centro Medico Diagnostico REMANFREDI, in largo Baselice, 1.

Il progetto rappresenta un investimento strategico in ambito sanitario, con l’intento di offrire prestazioni diagnostiche di elevata qualità in tempi rapidi e con il massimo livello di precisione.

Attualmente configurato come centro radiologico, il nuovo polo diagnostico si distingue per l’impiego di tecnologie avanzate, riconosciute tra le più evolute attualmente disponibili. L’offerta clinica comprende un’ampia gamma di esami radiologici refertati da personale medico altamente specializzato, con un focus particolare sulla rapidità nella consegna dei risultati e sulla qualità dell’esperienza del paziente.

Come dichiarato a StatoQuotidiano.it dal dottor Michele La Porta, direttore sanitario del Centro Medico Diagnostico REMANFREDI, tra le principali apparecchiature presenti nella struttura si segnalano:

• Radiologia Digitale: evoluzione della radiologia convenzionale, consente la conversione immediata delle immagini in formato digitale. Questa tecnologia riduce sensibilmente l’esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti ed elimina l’impiego di pellicole e sostanze chimiche, migliorando la qualità diagnostica e l’efficienza operativa.

• Mammografia con Tomosintesi 3D: una delle tecnologie più avanzate nella diagnosi precoce del tumore alla mammella. Attraverso un’analisi stratigrafica, consente l’individuazione di neoplasie anche in fase iniziale, giocando un ruolo chiave nella prevenzione secondaria del carcinoma mammario.

• MOC con tecnica DEXA: utile per la valutazione della densità ossea e per la diagnosi di osteopenia e osteoporosi. Questo esame è particolarmente indicato per le donne in post-menopausa o per pazienti oncologici sottoposti a terapie che incidono sul metabolismo del calcio. Inoltre, la tecnologia DEXA consente anche la valutazione della composizione corporea, contribuendo alla diagnosi di condizioni di normopeso, sottopeso o sovrappeso.

• Risonanza Magnetica Aperta: progettata per pazienti claustrofobici, offre un’alternativa più confortevole rispetto alle macchine tradizionali, mantenendo elevati standard diagnostici. È impiegata soprattutto per lo studio delle patologie neurologiche e osteoarticolari.

• Radiologia Odontoiatrica: dotata di strumenti per l’esecuzione di panoramiche dentarie (OPT) e telecrani, fondamentali nello studio delle malocclusioni e nella pianificazione ortodontica.

• Ecografia ad Alta Risoluzione: tecnologia non invasiva che utilizza ultrasuoni per l’esame di organi parenchimatosi e articolazioni, senza esposizione a radiazioni ionizzanti.

Oltre agli specialisti in radiodiagnostica, l’organigramma del centro prevede l’inserimento di figure professionali strategiche per garantire una presa in carico globale del paziente:

• Specialista in Chirurgia d’Urgenza: effettua visite preliminari per definire con precisione il quadro clinico-anatomico prima degli esami strumentali.

• Farmacista Clinico: si occupa della gestione dei farmaci e del monitoraggio quotidiano delle attrezzature elettromedicali, assicurando il mantenimento degli standard qualitativi.

Particolare attenzione è stata riservata all’accoglienza del paziente, a partire dalla fase di accettazione fino alla chiamata personalizzata per l’esame. I colori scelti per la sala d’attesa – il giallo e il verde – richiamano le origini rurali del sito e trasmettono una sensazione di calma e familiarità. La struttura promuove un approccio empatico e orientato all’ascolto, ritenuto fondamentale per raccogliere informazioni essenziali alla corretta esecuzione dell’indagine diagnostica.

“Il nuovo Centro Diagnostico si candida a diventare un punto di riferimento per la salute della comunità, combinando innovazione tecnologica, professionalità medica e un approccio centrato sul paziente”.

Un esempio concreto di sanità moderna, capace di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze di prevenzione e diagnosi, contribuendo al miglioramento complessivo dell’offerta sanitaria del territorio.

