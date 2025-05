Sampdoria in Serie C - Fonte Immagine: sport.virgilio.it - Getty Images

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. Dopo 79 anni di militanza tra Serie A e Serie B, la società blucerchiata vive una delle pagine più drammatiche del suo percorso calcistico. Il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia e le contemporanee vittorie di Salernitana, Frosinone e Brescia hanno condannato il club a una caduta che, pur clamorosa, appare come l’inevitabile esito di una lunga serie di errori e gestioni fallimentari.

Un progetto nato per risalire, finito nel disastro

La stagione doveva essere quella del riscatto, con l’obiettivo di un rapido ritorno in Serie A. Invece, si è trasformata presto in un incubo. Ben quattro cambi di allenatore, tra cui Pirlo, Sottil, Semplici ed Evani, un mercato estivo e invernale caotico, e una continua instabilità tecnica e societaria hanno demolito ogni ambizione. Neanche il richiamo alla storia blucerchiata con l’ingresso di Lombardo o il coinvolgimento di Roberto Mancini è servito a cambiare rotta. Le sporadiche vittorie si sono dissolte sotto il peso di sconfitte pesanti e pareggi incolori.

Una rosa costosa, ma inefficace

Il dato più amaro è che la Sampdoria vantava il monte ingaggi più alto della Serie B, con giocatori come Coda, Tutino, Borini, Cragno e Altare. Eppure, nessuno di loro è riuscito a evitare il baratro. Solo 38 gol segnati in 38 partite e una classifica che li ha visti chiudere al terzultimo posto, fuori anche dalla zona playout.

Il crollo coinvolge l’intero club

La crisi non ha risparmiato nessun settore della società. La Primavera è retrocessa in A2, la squadra femminile è scivolata in Serie B, e la tifoseria è ormai esasperata. Contestazioni durissime, cori contro i giocatori, tensioni a Castellammare di Stabia e persino l’assalto all’auto del presidente dopo la sconfitta col Frosinone hanno mostrato un ambiente fuori controllo. Il ritiro a porte chiuse è stato solo un tentativo estremo di arginare la rabbia crescente.

Ombre sul futuro e rischio collasso economico

Il futuro è più incerto che mai. Il piano di risanamento economico presentato nel 2023 al tribunale di Genova prevedeva il ritorno in Serie A entro questa stagione. Ora, la retrocessione in Serie C rischia di far saltare l’intero progetto finanziario. Nonostante la promessa di un’iniezione da 105 milioni da parte dell’attuale proprietà, il venir meno degli introiti della Serie B potrebbe compromettere la sostenibilità dell’intera struttura societaria.

Dallo scudetto alla Serie C: una caduta senza precedenti

La Sampdoria che un tempo trionfava con Boskov, che vinceva lo scudetto nel 1991 e che disputava una finale di Champions a Wembley, oggi si ritrova svuotata, contestata e senza più una categoria da difendere. La Serie C rappresenta un purgatorio lungo e incerto, dal quale sarà difficile risollevarsi. La vera sfida, ora, non è solo sportiva ma esistenziale: Genova, sponda blucerchiata, deve ricostruire dalle macerie. E farlo in fretta.

Lo riporta sportnews.snai.it.