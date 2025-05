Tumore superato, ma per l’ecografia deve attendere il 2026: Dario rifiuta il favore di una dottoressa in pensione. “Non voglio scorciatoie, voglio giustizia per tutti”

Sacile (PN), 14 maggio 2025

Dario ha 38 anni, vive a Sacile, in provincia di Pordenone, ed è guarito da un tumore scoperto cinque anni fa. Oggi la sua battaglia sembra vinta, ma la guerra non è finita: la prevenzione, per chi ha già conosciuto la malattia, è un’arma imprescindibile. Ogni quattro mesi Dario deve sottoporsi a controlli di routine: esami del sangue, colonscopie, TAC e, questa volta, un’ecografia. Un passaggio fondamentale, senza il quale anche il prossimo colloquio con l’oncologo rischia di diventare inutile. Ma quando si rivolge al CUP, il Centro Unico Prenotazioni, la risposta è disarmante: la prima data disponibile è nel 2026. Un anno e mezzo d’attesa per un esame rapido, semplice, e che – come lui stesso denuncia – “richiede uno strumento che si trova ormai in qualsiasi ambulatorio, anche piccolo”.

L’alternativa? A settembre, ma solo a Trieste o Udine. Decine di chilometri di distanza, tempo da sottrarre al lavoro, costi da affrontare. “Sono giovane, lavoro, non posso permettermi ore di viaggio ogni volta che ho bisogno di un controllo. È assurdo dover fare i salti mortali per ottenere un’ecografia nel 2025”. Una situazione paradossale che Dario ha deciso di raccontare pubblicamente. Non per cercare compassione, ma per denunciare un sistema che – a suo dire – non funziona più.

Il suo sfogo è stato raccolto da Il Gazzettino e ha fatto il giro dei social, scatenando una valanga di reazioni e messaggi di solidarietà. In molti si sono riconosciuti nella sua esperienza. Come Grazia, che scrive: “Per una visita neurologica post-risonanza, prima data disponibile: 2026”. Storie che fotografano una sanità pubblica sempre più in affanno, incapace di garantire ai cittadini servizi tempestivi e accessibili.

A colpire particolarmente è stata una figura lontana dai riflettori: una dottoressa in pensione, con quasi cinquant’anni di carriera alle spalle, che ha deciso di farsi avanti per aiutare Dario. “Non cerco visibilità, ma non potevo restare indifferente”, racconta. “Una volta esisteva dialogo tra specialisti, si imparava dai primari, si faceva medicina vera. Ora c’è solo burocrazia, e troppi medici se ne vanno all’estero”. Di fronte all’attesa insostenibile che grava su Dario, la dottoressa si è offerta di effettuare l’ecografia gratuitamente. Ma Dario ha rifiutato, con gratitudine ma anche con fermezza.

“Non voglio favori, non sto cercando scorciatoie. Questa per me è una battaglia di principio. Non posso pensare che l’unico modo per curarsi in Italia sia avere un contatto o una gentilezza. Io voglio una sanità pubblica che funzioni per tutti, nei tempi giusti”.

Le parole di Dario raccontano una stanchezza profonda, quella di chi si è già sentito abbandonato una volta, durante la malattia, e ora si trova ancora una volta a lottare. “Già affrontare il tumore è devastante”, scrive, “ma quando il sistema ti lascia solo anche dopo, quando dovrebbe solo monitorarti, è come ricominciare tutto da capo”. La sua compagna ha un lavoro precario, le spese mediche e logistiche ricadono interamente su di lui. “Pedalare in piano è un conto – commenta amaro – ma qui è tutta salita. E con una spada di Damocle sulla testa”.

La dottoressa che si è offerta di aiutarlo non si sente offesa dal rifiuto. Anzi, rilancia: “Il caso di Dario è emblematico. Se davvero crediamo che la prevenzione sia importante, allora dovrebbe essere una priorità assoluta, specie per chi ha già avuto un tumore. E invece no. Le crepe nella sanità pubblica si vedono da tempo, ma ora stiamo parlando di voragini”.

Dario, intanto, attende ancora una risposta ufficiale dall’azienda sanitaria locale. Ma, in attesa di novità, ribadisce la sua posizione: “Non voglio privilegi. Voglio una sanità che funzioni, anche per chi non ha voce o visibilità. Perché la salute è un diritto, non un premio a chi ha più pazienza o più conoscenze”.

