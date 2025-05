La Corte d’assise d’appello di Catania ha deciso di procedere con una perizia psichiatrica collegiale su Martina Patti, la giovane donna di 26 anni condannata in primo grado a trent’anni di reclusione per l’omicidio della figlia Elena, una bambina di quasi cinque anni. Il delitto, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, è avvenuto nel giugno 2022 a Mascalucia, in provincia di Catania. La piccola è stata uccisa con un’arma da taglio e il suo corpo nascosto in un campo nei pressi dell’abitazione della madre, che tentò di inscenare un rapimento per sviare le indagini.

Il collegio giudicante, nel corso dell’ultima udienza, ha accolto la richiesta avanzata sia dalla difesa sia dal pubblico ministero e ha stabilito che sarà effettuata una valutazione psichiatrica congiunta da due esperti: lo psichiatra forense Roberto Catanesi, docente dell’Università di Bari, e Eugenio Aguglia, psichiatra di lungo corso e figura di riferimento nel contesto sanitario etneo. Il conferimento formale dell’incarico avverrà il prossimo 26 maggio, data in cui i periti riceveranno mandato ufficiale di procedere con gli accertamenti.

Durante l’udienza, Martina Patti ha preso la parola, raccontando per la prima volta in aula alcuni aspetti intimi della sua vita personale e del suo stato emotivo nei mesi e giorni precedenti il tragico evento. Secondo quanto riferito, la donna ha collegato l’inizio del suo profondo malessere psicologico a una relazione passata, descritta come violenta e destabilizzante. A questo si sarebbe aggiunta una successiva delusione sentimentale con un giovane conosciuto sui social, episodio che avrebbe aggravato ulteriormente la sua fragilità, portandola – a suo dire – a sprofondare in una grave crisi depressiva.

Nel suo intervento, la Patti ha inoltre parlato del rapporto con la figlia Elena, definendolo come molto stretto, e ha affermato che l’intenzione iniziale sarebbe stata quella di porre fine alla propria vita portando con sé anche la bambina, gesto che ora descrive come l’apice di una disperazione non controllata. Ha aggiunto di essere consapevole, col senno di poi, che avrebbe dovuto chiedere aiuto, ma di non essere riuscita a farlo per tempo.

Gli avvocati difensori, Tommaso Tamburino e Gabriele Celesti, hanno più volte sostenuto che al momento del delitto la loro assistita non fosse pienamente capace di intendere e di volere. In supporto della loro tesi, hanno depositato una perizia psichiatrica di parte che evidenzierebbe una compromissione dello stato mentale della donna. Hanno quindi chiesto con insistenza che venisse disposta una nuova perizia, questa volta collegiale, da parte di esperti nominati dalla Corte.

Lo riporta l’Ansa.