Un lungomare senza auto, restituito a cittadini, natura e benessere. Rimini cambia il volto della sua costa. E a Manfredonia si apre il dibattito: perché non farlo anche qui, da Viale Miramare a Siponto?

Manfredonia, 14 maggio 2025. C’è un progetto ambizioso che sta attirando l’attenzione di urbanisti, ambientalisti e amministratori locali da tutta Europa. Si chiama Parco del Mare e sta trasformando completamente il lungomare di Rimini, con una visione coraggiosa: 16 chilometri di costa completamente liberati dal traffico veicolare, riconsegnati alla natura, alla mobilità dolce, alla qualità della vita.

Un cambiamento epocale per una delle destinazioni balneari più note d’Italia, che ha scelto di guardare al futuro lasciandosi alle spalle il modello della città dominata dall’automobile.

Quello che fino a pochi anni fa era un lungo nastro d’asfalto, parcheggi e traffico, oggi sta diventando un paradigma europeo di riqualificazione urbana costiera: aree verdi, piste ciclabili, percorsi pedonali, zone relax, attrezzature sportive e spazi per eventi e cultura si susseguono lungo una costa finalmente “a misura d’uomo”. Il tutto con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, all’integrazione paesaggistica e alla sicurezza dei percorsi.

Ma cosa c’entra Rimini con Manfredonia?

L’esempio romagnolo sta sollevando interrogativi importanti anche in Puglia, dove il tema della rigenerazione urbana — specie nelle aree costiere — è sempre più centrale. Perché non immaginare una trasformazione simile anche a Manfredonia, lungo l’asse strategico che collega Viale Miramare alla storica area di Siponto? Un tratto costiero che, per potenzialità paesaggistiche, storiche e turistiche, rappresenta una risorsa preziosa ma oggi poco valorizzata.

Apprendiamo da un post sui social di Michele De Meo, già presidente dell’agenzia del turismo, di una riflessione sul progetto del Parco del Mare di Rimini come “soluzione al declino della destinazione della riviera e al rilancio della stessa mediante la realizzazione del più bel lungomare d’Europa”. “Quanto siano pronti a trovare soluzioni ai problemi i romagnoli è oggettivo e innegabile”, dice a StatoQuotidiano.it il dr. De Meo. “Qui da noi, a Manfredonia, un po’ di Romagna non guasterebbe. Siamo ormai tutti presi dalla gestione corrente senza visione e senza progettualità. Nulla cambierà se non cambiamo prima noi. Mi spiace dirlo ma è una brutta verità”.

Manfredonia dispone infatti di un fronte mare unico, che abbraccia spiagge, aree naturali, elementi storici e culturali di grande rilevanza. Tuttavia, gran parte di questa fascia è ancora dominata da automobili, parcheggi e infrastrutture rigide. Spesso lo spazio pubblico è frammentato, poco accessibile, poco attrattivo. È qui che l’idea del “Parco del Mare” riminese può diventare ispirazione concreta: immaginare un grande parco lineare urbano e costiero che restituisca la costa ai cittadini, migliorando al contempo la vivibilità, la mobilità sostenibile e l’attrattività turistica.

Una simile iniziativa potrebbe prevedere la progressiva pedonalizzazione o limitazione del traffico veicolare sulla fascia litoranea, la creazione di piste ciclabili continue, percorsi pedonali ombreggiati, nuove aree verdi attrezzate, zone per attività sportive all’aperto, spazi di incontro e relax. E ancora, connessioni con il Parco Archeologico di Siponto, eventi culturali sul mare, mercati a chilometro zero, servizi per cittadini e turisti.

Un modello replicabile

Non si tratterebbe semplicemente di “abbellire il lungomare”, ma di avviare una vera trasformazione urbana e ambientale che incida positivamente su salute, economia locale, coesione sociale e attrattività turistica. Studi recenti dimostrano che interventi simili, se ben progettati e partecipati, generano ricadute molto positive: aumento della qualità dell’aria, riduzione del rumore, crescita del commercio locale, valorizzazione del territorio e incremento della sicurezza urbana.

Il Parco del Mare di Rimini, d’altra parte, non è un progetto isolato: si inserisce in un trend sempre più diffuso in Europa e nel mondo, dove le città stanno riscoprendo il valore della vivibilità degli spazi pubblici e dell’integrazione tra ambiente urbano e paesaggio naturale.

L’idea di avviare un percorso simile anche a Manfredonia non è ancora su carta, ma comincia a circolare nei dibattiti pubblici e nei gruppi civici, e potrebbe presto diventare una proposta concreta. Un primo passo potrebbe essere la costruzione di un tavolo di confronto tra cittadini, amministrazione comunale, esperti e stakeholder locali, con l’obiettivo di avviare una progettazione partecipata.

Se Rimini ha avuto il coraggio di trasformare la sua costa in un’oasi verde, anche Manfredonia può scegliere di guardare al futuro, valorizzando il proprio straordinario patrimonio naturale e culturale.