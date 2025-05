Antonio Compierchio dice addio al calcio: “Lascio dopo un sogno chiamato Serie D”

CANDELA (FOGGIA) – Antonio Compierchio appende ufficialmente gli scarpini al chiodo.

L’attaccante foggiano, classe 1990, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo aver conquistato con l’Heraclea la promozione in Serie D, al termine di una stagione memorabile culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza campana.

Protagonista della cavalcata della formazione garganica, Compierchio ha collezionato 25 presenze e messo a segno 5 reti, contribuendo in modo determinante al salto di categoria.

Un finale perfetto per una carriera vissuta con passione e sacrificio, iniziata sui campi del settore giovanile del Foggia.

Nel corso degli anni, l’attaccante ha vestito numerose maglie, calcando campi e categorie in tutta Italia: Sporting Genzano, Sibilla Bacoli, L’Aquila, Atletico Vieste, Manfredonia, Ascoli Satriano, Battipagliese, Ebolitana, Gaeta, Civitanovese, Unione Calcio Bisceglie, Real Siti, Foggia Incedit, Virtus Bisceglie, fino all’approdo all’Heraclea nel 2021.

Un viaggio partito dalla Prima Categoria e culminato in una promozione storica in Serie D.

“È difficile trovare le parole giuste quando si chiude un capitolo così importante della propria vita”, ha scritto Compierchio in un lungo e toccante messaggio pubblicato sui canali social del club.

“Il calcio è stato casa, scuola di vita, famiglia. L’Heraclea è la squadra del mio paese, e questo percorso è stato un sogno che si è realizzato”.

Il giocatore ha ricordato con emozione l’esordio in Serie C con la maglia del Foggia, in una sfida del 2008 contro la Ternana, sottolineando quanto quella casacca fosse per lui “una seconda pelle”.

A chiudere il suo saluto, i ringraziamenti a quanti lo hanno accompagnato nel cammino sportivo: allenatori, compagni, tifosi.

“Oggi finisce una carriera, ma non la passione. Continuerò a vivere il calcio in altre forme, con lo stesso entusiasmo di sempre”.

Con il passo d’addio di Compierchio, si chiude un capitolo importante per l’Heraclea e per il calcio dilettantistico pugliese, ma resta l’eredità di un uomo che ha saputo unire talento, cuore e spirito di sacrificio.

