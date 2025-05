FOGGIA – La Puglia affronta una nuova emergenza siccità.

I campi restano a secco mentre la stagione irrigua stenta a partire a causa delle dighe vuote nelle province di Foggia e Bari, e degli impianti obsoleti e fuori uso a Taranto.

A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che parla di “una situazione drammatica” e si prepara a portare proposte concrete al tavolo di crisi idrica convocato per martedì 21 maggio dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.

In particolare, il comprensorio irriguo della provincia di Taranto dipende quasi esclusivamente dai due invasi lucani – la diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni e quella di San Giuliano sul Bradano – e basta un calo di portata in uno dei due bacini per compromettere l’intera area agricola.

Non va meglio nel Foggiano, dove – secondo quanto riferisce Coldiretti – la diga di Occhito e il comprensorio del Fortore restano chiusi.

Solo nel comprensorio sinistra Ofanto è stata avviata, seppur in ritardo, una modesta erogazione di 600 metri cubi d’acqua per ettaro, utile appena per un’irrigazione di soccorso.

I dati dell’Anbi (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) confermano la gravità della situazione: al 13 maggio 2025, le dighe della provincia di Foggia contengono appena 112 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 189 milioni dello stesso periodo del 2024.

Si tratta solo del 34% dei volumi autorizzati lo scorso anno.

“L’incognita siccità pesa come un macigno sulle prossime campagne agricole – avverte Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia – con gravi ripercussioni sugli investimenti e sulla tenuta economica del settore”. Cavallo chiede l’avvio urgente di un piano strutturale per gli invasi, “l’unico strumento in grado di garantire continuità idrica e contenere gli effetti sempre più imprevedibili dei cambiamenti climatici”.

Coldiretti sollecita inoltre il Governo a velocizzare l’erogazione degli aiuti assicurativi e a riformare il sistema di gestione del rischio, ormai inadeguato di fronte a eventi estremi sempre più frequenti e devastanti.

Lo riporta l’agenzia Ansa.