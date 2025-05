Foggia, Angiola attacca la maggioranza: “Consiglio comunale umiliato dalla logica della paura e del calcolo”

FOGGIA – 15 maggio 2025 – “È accaduto qualcosa di grave in consiglio comunale. Grave per la democrazia, per il rispetto delle istituzioni, e per quei cittadini che si aspettano coraggio dalle loro rappresentanze, non calcoli di bassa politica”. Così il consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, Nunzio Angiola, commenta con durezza quanto avvenuto durante la seduta consiliare del 14 maggio.

Al centro della polemica, la bocciatura di un ordine del giorno presentato dallo stesso Angiola sul tema della sicurezza nelle campagne foggiane. Un documento – spiega il consigliere – frutto di un confronto con il mondo agricolo locale e contenente proposte operative per il contrasto al degrado ambientale e il rafforzamento della vigilanza nelle aree rurali.

Secondo Angiola, il rigetto dell’atto non è avvenuto per ragioni di merito, ma per motivazioni “pretestuose e infondate”, dettate dal timore che la proposta potesse essere approvata, pur provenendo dai banchi dell’opposizione. “Alcuni consiglieri della maggioranza hanno preferito sacrificare la dignità del Consiglio pur di impedire che un atto condivisibile passasse solo perché lo avevo proposto io”, accusa.

Tra le richieste contenute nell’ordine del giorno:

Istituzione di un tavolo permanente tra Comune, forze dell’ordine, associazioni agricole e ambientaliste per il coordinamento degli interventi sul territorio;

Mappatura delle aree a rischio ambientale e degli sversamenti illeciti;

Rafforzamento dei controlli ambientali tramite tecnologie come droni e fototrappole;

Richiesta alla Regione Puglia di attivare un fondo straordinario per la manutenzione delle strade rurali e la bonifica delle discariche abusive;

Attivazione concreta della Consulta comunale per l’Ambiente;

Riconoscimento della provincia di Foggia come sito d’interesse nazionale da bonificare, come richiesto da oltre 50 associazioni.

“Avrebbero potuto integrare, emendare o stralciare singoli punti – afferma ancora Angiola – invece hanno scelto la strada dell’umiliazione istituzionale, costringendomi ad abbandonare l’aula per dignità e coerenza”.

Nel mirino del consigliere anche lo stato della maggioranza, definita “senza guida, spaccata e paralizzata”, che nella stessa seduta ha fatto mancare il numero legale su altri punti importanti all’ordine del giorno, a partire da rendiconto e social housing.

“È evidente che la sindaca ha perso il controllo della situazione – dichiara – Il consiglio comunale è ormai teatro di scontri tra correnti interne, mentre i veri problemi della città – sicurezza, agricoltura, desertificazione commerciale, degrado urbano – restano ai margini dell’agenda politica.”

Angiola ribadisce infine l’intenzione di proseguire nella sua attività di opposizione “determinata e fondata sui contenuti”, assicurando che continuerà a dare voce “ai cittadini, alle imprese agricole, ai lavoratori e alle periferie dimenticate”.

“Non mi farò zittire da manovre d’aula. Continuerò, a testa alta, senza arretrare di un passo”, conclude.

