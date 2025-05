Polizia Locale: conferito l’incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio Centrale Radio

Concluse le procedure straordinarie di selezione interna: Giuseppe D’Alessio è il candidato risultato vincitore. La graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2025.

Con un atto formale e pubblicato secondo i termini di legge, si è conclusa la procedura interna straordinaria per l’attribuzione di un incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) all’interno dell’Area Polizia Locale – Servizio Centrale Radio Operativa. Il procedimento, articolato e sviluppatosi nell’arco di diversi mesi, ha visto la partecipazione di una commissione esaminatrice appositamente nominata e incaricata di selezionare il profilo più idoneo a ricoprire un ruolo chiave all’interno dell’organizzazione comunale.

La selezione, avviata ufficialmente con la Determinazione Dirigenziale NRG 1447 del 1° ottobre 2024, rientra nel più ampio quadro di valorizzazione delle risorse interne e rafforzamento della struttura operativa della Polizia Locale. Tale determinazione ha approvato l’avviso di selezione, destinato a individuare figure professionali in grado di assumere incarichi a carattere organizzativo, nell’ambito del rinnovato assetto del Servizio Centrale Radio.

A seguito della nomina della Commissione esaminatrice (DD NRG 1704 del 1° novembre 2024) e di una serie di aggiornamenti procedurali – fra cui la rettifica della composizione della stessa in data 17 gennaio 2025, resasi necessaria in virtù dell’insediamento del nuovo Comandante della Polizia Locale – i lavori della Commissione si sono conclusi il 13 maggio 2025, con la redazione del verbale finale e della graduatoria di merito.

Il Dirigente responsabile, dott. Giuseppe Marchitelli, ha preso atto dell’esito della selezione, approvando la graduatoria finale che vede al primo posto il candidato Giuseppe D’Alessio, con un punteggio totale di 48. Seguono, in ordine decrescente, Stefano Berardino (46 punti), Domenico Affatato (44 punti) e Gaetano Dimauro (42 punti).

Contestualmente, con la Determinazione Dirigenziale viene approvata anche la “determina tipo” per il conferimento dell’incarico di E.Q., allegata all’atto e parte integrante dello stesso. Il provvedimento è stato trasmesso al Comandante della Polizia Locale, cui è demandata la predisposizione dell’atto formale di incarico, nel rispetto delle procedure amministrative vigenti.

Il documento dirigenziale fa inoltre chiarezza sul budget disponibile per le indennità di posizione e di risultato relative agli incarichi di Elevata Qualificazione. Per l’anno corrente, l’importo complessivo stanziato ammonta a € 523.180,00, suddiviso in € 450.000,00 per la retribuzione di posizione (pari all’86,1%) e € 73.180,00 per quella di risultato (13,9%), in linea con quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

L’intera procedura, come dichiarato nel provvedimento, è stata condotta nel rispetto dei principi di regolarità e trasparenza amministrativa. La determinazione è stata firmata con parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. L’atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, così come previsto dalla normativa vigente.

Con l’assegnazione dell’incarico, il Comune conferma il proprio impegno nel valorizzare le professionalità interne e rafforzare l’efficacia dei servizi di pubblica utilità, in particolare quelli svolti dalla Polizia Locale, settore nevralgico per la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze.