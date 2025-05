Immobiliare in Puglia: a Foggia si acquistano più case con scarsa efficienza energetica

Nel 2024, il mercato immobiliare pugliese continua a essere dominato dagli immobili in classi energetiche basse, con l’86% delle compravendite effettuate tramite le agenzie del Gruppo Tecnocasa riguardanti abitazioni in classe F e G. Tuttavia, si registra un lieve miglioramento rispetto al 2023, con un aumento degli acquisti di immobili più efficienti, in classe A e B, che passano dal 3,7% al 4,9%.

Anche le classi intermedie (C, D, E) mostrano una lieve crescita, attestandosi al 9,1% delle transazioni, segno di una timida ma costante attenzione alla sostenibilità energetica.

Lecce guida la classifica delle città più efficienti

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Tecnocasa, tra i capoluoghi pugliesi Lecce è la città con la percentuale più alta di compravendite in classe energetica A e B, pari all’8,7%, in crescita rispetto all’anno precedente. La seguono Brindisi con il 6,7%, e Barletta con il 5,1%.

Foggia resta fanalino di coda, con solo il 4,5% delle compravendite riferite a immobili energeticamente performanti, seguita da Bari, che non supera il 3,3%, pur migliorando rispetto al 2023.

Foggia e Bari ai vertici per case in classe F e G

Cambiando prospettiva, sono Foggia e Bari le città in cui si concentrano le percentuali più elevate di acquisti di immobili poco efficienti, con quote che sfiorano il 90% del totale. Un dato che evidenzia un ritardo strutturale nella transizione verso un patrimonio edilizio più sostenibile ed efficiente, con possibili ripercussioni economiche e ambientali nel lungo periodo.

L’andamento evidenziato dallo studio conferma che, nonostante lievi segnali di miglioramento, la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pugliese resta una sfida ancora aperta, soprattutto nei contesti urbani più grandi.

