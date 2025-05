Manfredonia, al via i lavori di ripristino delle strutture portanti del Porto Alti Fondali

MANFREDONIA (FOGGIA) – Sono in corso a Manfredonia i lavori di ripristino delle strutture portanti in calcestruzzo del Porto Alti Fondali, uno snodo strategico per l’economia marittima e industriale del territorio.

A occuparsi dell’intervento è la ditta Tegliafilo Costruzioni, specializzata in opere strutturali complesse.

L’operazione prevede la rimozione del copriferro danneggiato, la pulizia accurata delle armature metalliche e il successivo ripristino delle sezioni in calcestruzzo compromesse.

Un lavoro tutt’altro che semplice, che si svolge in un ambiente altamente esigente dal punto di vista tecnico e logistico, dove fattori come l’esposizione marina e le condizioni meteo rappresentano variabili fondamentali.

«Non è un intervento che si può improvvisare – spiegano dall’azienda – Servono competenze tecniche avanzate, materiali selezionati con cura, una perfetta organizzazione e la capacità di adattarsi a un contesto operativo delicato come quello portuale».

La manutenzione delle infrastrutture portuali è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e continuità operativa.

Tegliafilo Costruzioni, forte di una lunga esperienza nel settore e di un approccio orientato alla formazione e alla qualità, conferma ancora una volta il suo ruolo nel campo dell’edilizia industriale.

«Dove servono solidità, affidabilità e rispetto delle tempistiche – concludono dall’impresa – noi ci siamo».