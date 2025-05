Manfredonia. Attenti ai falsi incidenti: un automobilista racconta la sua disavventura

Voglio raccontare in prima persona un episodio surreale, di cui sono stato diretto protagonista. È accaduto ieri pomeriggio, in via Tribuna. Ero alla guida della mia autovettura e stavo per immettermi lentamente sulla strada principale, con alcuni veicoli parcheggiati in modo irregolare.

All’improvviso, ho avvertito un colpo contro la mia auto. Voltandomi verso destra, ho visto un ragazzo che gesticolava animatamente, urlando.

Ero certo di non aver urtato nessuno. La mia auto, infatti, non riportava assolutamente niente. Il comportamento della presunta vittima, particolarmente agitato e privo di segni evidenti di dolore, mi è apparso immediatamente anomalo. Sono sceso dall’auto per controllare: la vettura era perfettamente integra, e anche il giovane non mostrava praticamente nulla. Nonostante ciò, ha iniziato a lamentarsi con insistenza: “Mi fa male il braccio, mi fa male la mano, sto male“, riflettendo un po’ per poi sedersi sul marciapiede e restandoci in modo plateale.

Gli ho chiesto di smetterla, dichiarando che avrei contattato subito le forze dell’ordine. È stato lui, però, a chiamare il 118. A quel punto ho avvisato il 112 e informato Polizia Municipale, Commissariato di P.S. e Carabinieri, fornendo le mie generalità, la mia professione, e raccontando quanto accaduto.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 – tutto regolarmente documentato – e ho notato che il ragazzo, durante tutta la vicenda, non si è mai tolto gli auricolari bianchi dalle orecchie. È salito sull’ambulanza con movimenti incerti, quasi indecisi. Poco dopo, appena giunta una volante degli agenti del Commissariato di Manfredonia è sceso dal mezzo del 118 e si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Credo che, quantomeno, avrebbe dovuto farsi identificare.

Attorno alla mia auto non c’era più nessuno. Non posso sapere con certezza se si trattasse di un episodio isolato o se fosse parte di un’azione organizzata. Di certo, quanto accaduto ha richiesto l’intervento di personale sanitario e delle forze dell’ordine, impiegando risorse preziose.

Il mio auspicio è che le autorità possano fare chiarezza sull’episodio e, se necessario, identificare l’autore e eventuali complici. Un automobilista meno pronto a reagire o a documentare i fatti avrebbe potuto vivere un’esperienza ben più grave. Dal mio punto di vista.

Con questo racconto voglio lanciare un appello alla prudenza: è importante alzare il livello di attenzione. La scarsa vigilanza in alcune aree urbane possono creare il contesto perfetto per episodi ambigui o potenzialmente truffaldini.

Quanto accaduto a me potrebbe capitare a chiunque. Non tutti, purtroppo, avrebbero avuto la possibilità o la lucidità di gestire con prontezza una situazione simile. Prevenire significa tutelare soprattutto le persone più vulnerabili, come anziani o automobilisti soli.

Le indagini, per fortuna, sono in corso. Ma la sicurezza delle nostre strade è una responsabilità che ci riguarda tutti.