Manfredonia: individuate le nuove sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile. Approvato il contratto di comodato d’uso gratuito

Con determinazione n. 866 del 13 maggio 2025, il Comune di Manfredonia ha formalizzato l’individuazione di nuove sedi distaccate dell’Ufficio di Stato Civile, destinate in particolare alla celebrazione di matrimoni civili, approvando contestualmente lo schema contrattuale da stipulare con le ditte ammesse. Il provvedimento, firmato dalla Dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, rappresenta il punto di arrivo di un articolato percorso amministrativo avviato nel 2020 e riattivato negli ultimi mesi con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio.

Un percorso normativo e amministrativo coerente

La decisione del Comune si inserisce in un quadro normativo chiaro, fondato sulle circolari del Ministero dell’Interno n. 29 del 07.06.2007 e n. 10 del 02.02.2014, nonché sul parere n. 196/2014 della Sezione I del Consiglio di Stato, i quali hanno chiarito i presupposti giuridici per la celebrazione dei matrimoni civili in luoghi diversi dalla casa comunale. Già con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 del 04.03.2020 era stato aggiornato il Regolamento comunale, introducendo la possibilità di individuare luoghi “di rilevante importanza storica, artistica o paesaggistica” come sedi idonee alla celebrazione dei matrimoni.

Tale disposizione regolamentare ha trovato concreta attuazione con una serie di atti successivi. Dopo un primo avviso esplorativo del 2020 andato deserto, l’Amministrazione ha riattivato l’iter nel dicembre 2024 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63, dando impulso a una nuova fase di ricognizione pubblica, poi formalizzata nella determinazione dirigenziale n. 2268 del 20.12.2024. Il successivo atto n. 794 del 29.04.2025 ha approvato l’elenco delle strutture in possesso dei requisiti richiesti. Queste risultanze sono state infine recepite e validate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.04.2025, con cui sono state individuate in via ufficiale le nuove sedi distaccate.

Approvato il contratto con le ditte selezionate

La determinazione n. 866 approva ora lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito da stipulare con le ditte selezionate, che metteranno a disposizione spazi idonei allo svolgimento delle celebrazioni con rito civile. Si tratta di un modello contrattuale già allegato alla determinazione dirigenziale n. 2268/2024, opportunamente integrato alla luce delle risultanze istruttorie più recenti.

Il contratto definisce diritti e doveri delle parti, garantendo che le sedi distaccate, pur in concessione gratuita, rispettino tutte le prescrizioni normative in materia di pubblica funzione, accessibilità e decoro istituzionale, così come delineato dalla normativa statale e dal regolamento comunale.

Nessun impatto economico per l’Ente

Un aspetto rilevante della determinazione riguarda la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione. Come esplicitato nel dispositivo, il provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti per il bilancio comunale né effetti patrimoniali, trattandosi di concessioni a titolo gratuito. Per tale ragione, l’atto non è stato sottoposto a controllo contabile, in conformità all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

È stato altresì verificato che non sussistano conflitti d’interesse né condizioni di incompatibilità in capo al dirigente o all’ufficio istruttore. L’azione amministrativa è stata condotta nel pieno rispetto delle norme sull’anticorruzione e della trasparenza, in linea con il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.