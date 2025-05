Minacce, furti e incendi: il clima di terrore attorno ai responsabili delle pulizie dell’UniFG

Una lunga scia di atti intimidatori ha colpito negli ultimi anni i referenti del personale addetto alle pulizie dei locali dell’Università di Foggia, generando un clima di paura e tensione che non accenna a placarsi. I fatti, che coinvolgono soprattutto i coordinatori del servizio, sembrerebbero collegati alla gestione delicata delle risorse umane da parte delle varie aziende che si sono succedute negli appalti.

Il caso più grave risale al 23 marzo 2024, quando in via San Francesco Antonio Fasani, nel quartiere Macchia Gialla, è stata incendiata una Fiat Panda a noleggio, in dotazione a due storici coordinatori. Un fatto inquietante, soprattutto perché nello stesso punto, due mesi prima, era stata rubata un’auto identica appartenente proprio alla coppia.

Ma non si tratta di episodi isolati. I referenti del personale hanno vissuto un vero e proprio calvario fatto di minacce, furti e aggressioni: già nel marzo 2023 era stata rubata un’auto aziendale, mentre nel settembre dello stesso anno si sono verificati due gravi episodi: il furto di un pc portatile da un furgone dell’azienda “Pulitori e Affini” e l’incendio di un mezzo parcheggiato sotto casa del responsabile.

Due mesi più tardi è stata distrutta dalle fiamme una Mazda 5 di proprietà di uno dei due coordinatori. In un’altra circostanza, l’allora responsabile del servizio avrebbe ricevuto minacce di morte da due individui, a quanto pare in reazione a licenziamenti e sanzioni disciplinari imposti ad alcuni lavoratori.

L’elenco continua. Nell’ottobre 2024, un’altra Fiat Panda è stata rubata, sempre noleggiata per conto dell’azienda appaltatrice. Solo pochi mesi prima, il 3 giugno, a due giorni dal cambio di gestione del servizio, una responsabile donna ha rischiato un’aggressione, evitata solo grazie all’intervento di alcuni lavoratori presenti.

Nel gennaio 2025, sempre in via Fasani, è stata rubata nuovamente l’auto della coppia di coordinatori. A completare il quadro, vi sarebbe anche un decreto penale di condanna per minacce telefoniche, risalente al luglio 2021, da parte di un lavoratore nei confronti della stessa responsabile.

Nonostante la gravità dei fatti, chi ha subito queste pressioni sembra vivere oggi in una condizione di isolamento, apparentemente giustificata come una forma di tutela, ma che in realtà rappresenta l’ennesimo fardello in una vicenda carica di tensioni, sospetti e silenzi pesanti.

Il rischio concreto è che la mancata presa di posizione netta da parte delle istituzioni e delle imprese coinvolte possa indebolire ulteriormente la fiducia e la sicurezza di chi, con professionalità, ha gestito un settore tutt’altro che semplice.

Lo riporta FoggiaToday.it.