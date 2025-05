Neonati sepolti: archiviazione per i genitori, Chiara resta sola ad affrontare l’accusa

È stata archiviata la posizione dei genitori di Chiara, la giovane di 22 anni di Traversetolo (Parma) accusata di aver seppellito i suoi due figli neonati nel giardino di casa. La decisione è arrivata dal Giudice per le indagini preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura, riconoscendo come padre e madre della ragazza non fossero a conoscenza dei fatti. Entrambi, come la figlia, erano difesi dall’avvocato Nicola Tria.

Le indagini dei carabinieri hanno escluso qualsiasi coinvolgimento da parte dei genitori, che erano inizialmente stati inseriti nel registro degli indagati. Sin dalle prime fasi, tuttavia, la loro posizione era stata stralciata.

Chiara è accusata di aver agito da sola, in modo consapevole e premeditato. Secondo la ricostruzione della Procura di Parma, la ragazza avrebbe dato alla luce due bambini — uno il 12 maggio 2023, l’altro il 7 agosto 2024 — e poi ne avrebbe nascosto i corpi in giardino, nel terreno adiacente l’abitazione di famiglia.

Nel caso del secondogenito, la Procura contesta la premeditazione, supportata da intercettazioni telefoniche e indizi concreti, come il fatto che la ragazza abbia nascosto entrambe le gravidanze a tutti, inclusi i genitori, e che abbia partorito in solitudine nella taverna di casa, tra la 35esima e la 38esima settimana di gestazione.

I resti del primo neonato sono stati riesumati nel settembre 2023, mentre il corpo del secondo è stato scoperto due giorni dopo il parto.

Per Chiara Petrolini è stata fissata l’udienza preliminare per venerdì, davanti al giudice Gabriella Orsi, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal procuratore Alfonso D’Avino e dalla PM Francesca Arienti.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.