PESCHICI (FOGGIA) – Una strada di accesso realizzata abusivamente nella suggestiva Baia Zaiana, a Peschici, è finita nel mirino delle autorità.

A seguito di un sopralluogo congiunto tra la Delegazione di Spiaggia e i Carabinieri Forestali del Parco di Peschici, sono stati individuati i due responsabili: si tratta di un 27enne e un 54enne, ritenuti artefici dei lavori eseguiti il 30 aprile scorso su un terreno di proprietà pubblica.

Secondo quanto accertato, gli interventi sono stati realizzati su una particella catastale che, sebbene oggi risulti intestata a una donna, è appartenuta al Comune di Peschici fino al 2003.

Non esiste però alcun atto che legittimi il passaggio di proprietà, né titoli edilizi autorizzativi per le opere eseguite.

I lavori contestati comprendono il completamento del primo tratto della strada con battuto cementizio, lungo 25 metri e largo 3, e un secondo tratto – in fase di realizzazione – di ulteriori 32 metri, per un totale di 57 metri complessivi.

In aggiunta è stato rilevato uno sbancamento del terreno vegetale su un’area di 3 metri per 3, con un’altezza di 1,95 metri, per un volume totale di oltre 17 metri cubi.

Ora, in base all’ordinanza pubblicata il 15 maggio, i due dovranno procedere, a proprie spese, alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni.

Contestualmente, è stato disposto che la donna attualmente intestataria del terreno debba retrocedere formalmente la particella al Comune di Peschici, “legittimo proprietario” secondo quanto stabilito dalle autorità.

L’intervento mira a tutelare un’area di pregio ambientale e paesaggistico, frequentemente oggetto di pressioni antropiche e abusi edilizi. Le forze dell’ordine assicurano che i controlli proseguiranno su tutto il territorio costiero.

Lo riporta foggiatoday.it